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29.12.2017 12:45

"TRT için kesilen zorunlu vergi kaldırılsın"

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"TRT için kesilen zorunlu vergi kaldırılsın"
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanlı ve muhalefete kapalı bir yayın politikası olan TRT’ye, elektrik faturaları üzerinden yapılan zorunlu verginin kaldırılması için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Radyo- Televizyon (TRT) Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin verdiği Kanun Teklifinde TRT kurumuna, tüm vatandaşların Elektrik enerji faturalarından zorunlu kesinti yapıldığını belirtti.

TRT’nin ülkemizde devlet tekelli yayın organı iken özel radyo ve televizyonlar için çıkan yasa ile tekel olmaktan çıktığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, “Bu durumda olan kamu kuruluşları, özel sektör rekabetinde vatandaşın desteğini talep edilmezken, zorunlu TRT kesintisinin bir gerekçesi ve nedeni yoktur” ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İzlenme oranına bakıldığında da oranlar TRT’nin çok izlenmediğini ortaya koymaktadır.  Ayrıca TRT tek yanlı ve muhalefete kapalı bir yayın politikası izlemektedir. Tüm yurttaşlara hitap etmekten uzak ama tüm yurttaşlardan zorla kesinti alınan bir kurum özelliğindedir. Hiç bir bağ ve faydası almadığı kuruma neden yurttaş %1.03 kesinti versin? Ayrıca Bu durumda bu kesinti vatandaş için gereksiz zorunlu bir ödeme olmaktadır. Bu uygulama hakkaniyetten uzak bir uygulamadır. Vatandaştan zorla TRT adı ile alınan vergi kaldırılmalıdır. Herkesin her kesimin sesi olmaktan uzak, yanlı Ve tarafsızlığı yitirmiş bir kuruma zoraki kesinti kaldırılmalıdır. "açıklamasında bulundu. 

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