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26.01.2018 22:00

TRT, dış yapımlara 1 milyar lira harcamış

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TRT, dış yapımlara 1 milyar lira harcamış
8 bin personeli bulunan TRT’nin 2016 yılında dış yapımlara 1 milyar lira aktardığı belirtildi.

TRT’nin aynı yıl kullandığı 2.1 milyar liralık bütçenin 793 milyon liralık kısmı elektrik faturalarından, 641 milyon liralık kısmı bandrolden olmak üzere toplam 1.434 milyar lirası kesintilerden oluştu.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sayıştay’ın 2016 yılına ilişkin TRT raporu yayınlandı.

2016 yılında toplam 2 milyar lira harcama yapan TRT, 1 milyar 32 milyon TL’yi ‘kurum dışı yapımlara’ aktardı. TRT’deki programlarda yer alan konuklara da, ‘istisna akdi’ adıyla bir yılda 49 milyon lira ödendi.

Sayıştay raporunda TRT’nin ‘kurum personeli ile kurum içi yayınlara ağırlık vermesini’ istedi.

Son 10 yıl içinde 3 bin 455 dış yapım satın alan TRT, aynı dönemde 4 bin 125 kurum içi yapıma imza attı.

199.3 milyon lira kurum dışına yaptırılan ‘diziler’ için harcandığının belirtildiği raporda, bütçenin 1 milyarlık kısmı için şöyle dendi:  “81.5 milyon TL’si eğitim ve kültür programları giderlerine aktarılırken, 15.2 milyon TL’si çocuk ve gençlik programlarına, 36.2 milyon TL’si haber programlarına, 14 milyon TL’si belgesel programlarına, 4 milyon TL’si müzik programlarına, 7.4 milyon TL’si ortak yapımlara, 3.6 milyon TL’si de diğer programlara aktarıldı.”

Sayıştay raporunda TRT’nin kurum dışı yayınlara para aktarmak yerine ‘kurum içi’ yayınlara ağırlık vermesini önerdi: “Bütün bunlara rağmen yine de dışarıya sipariş edilmesine karar verilenlerin, ne sebeple iç yapım biçiminde yapılamadığı, dış yapım olarak yapılmasına neden karar verildiği  net olarak ikna edici gerekçeler ortaya konularak, yapım dışarıya sipariş edilmelidir.”

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