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15.02.2018 19:35

Troia için hedef 1 milyon turist

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Troia için hedef 1 milyon turist
Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2017 yılında 329 bin 258 kişinin ziyaret ettiği Troia Ören Yeri için önümüzdeki yıllardaki hedeflerinin 1 milyon ziyaretçi olduğunu söyledi.

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-  Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, düzenlediği basın toplantısıyla '2018 Troia Yılı' çalışmalarını anlattı, ören yerlerini ziyaret edenlerin sayılarını açıkladı. 2016'da 242 bin 27 kişinin ziyaret ettiği Troia Ören Yeri'ne, geçen yıl ise 329 bin 258 ziyaretçinin geldiğini anlatan İl Müdürü Dokuz, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ören yerleri arasında Troia'nın 2017'de bir basamak atlayarak dördüncü sıraya yükseldiğini söyledi. Hedeflerinin ise ziyaretçi sayısını ilk etapta 500 bine, ardından da 1 milyona çıkarmak olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye 2017 yılında 32.5 milyon turistin geldiğini ve 27 milyar dolar gelir bıraktığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, bu yılki hedefin ise 36 milyon turist ve 34 milyar dolar gelir olduğunu kaydetti. Cumhuriyetin 100'üncü yılında turizmdeki hedefin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir olduğunu ifade eden Dokuz, "Çanakkale; Troia, Assos, Tarihi Gelibolu Yarımadası, Apollon, Smintheus, Alexandria Troas, Kazdağları, Gökçeada, Bozcaada gibi turizm destinasyonlarımızla birlikte, Türkiye'nin 2023 yılındaki 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir hedefine katkı sağlayacak potansiyele sahiptir. İnşallah kültür varlıklarımızın ayağa kaldırılmasıyla, Troia Müzemizin açılmasıyla, Assos Ören Yerimizin çevre düzenlemesinin bitmesiyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na yapılan yatırımlarla birlikte bu rakamlara ulaşacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 2018 Troia Yılı'nda yapılacak etkinliklerle ilgili çalışmaları ise hızla sürdüğünü söyledi.

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