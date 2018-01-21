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22.01.2018 03:50

Tribünde fenalaşan Şakir Aydın, hayatını kaybetti

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Tribünde fenalaşan Şakir Aydın, hayatını kaybetti
Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçta fenalaşan Konyaspor taraftarı Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor'un kulüp başkan yardımcısı Ahmet Baydar, "Maç oynanırken tribünler karşılaşmayı yöneten hakemlere büyük tepki gösterdi. Bu sırada kalp krizi geçiren Şakir Aydın isimli taraftarımız, hastanede hayatını kaybetti" dedi.

Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçta fenalaşan Konyaspor taraftarı Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Konyaspor'un başkan yardımcısı Ahmet Baydar, olayı şöyle aktardı:

"Maç oynanırken tribünler karşılaşmayı yöneten hakemlere büyük tepki gösterdi. Bu sırada kalp krizi geçiren Şakir Aydın isimli taraftarımız, hastanede hayatını kaybetti. Taraftarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Eski yöneticimiz Trabzonsporlular tarafından protokol tribününde yumruklu saldırıya uğradı. Bu olaya sebep olanları şiddetle kınıyoruz."

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