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28.01.2018 21:10
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Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!

Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
Brezilya'da genç bir kadın, metro istasyonunda bir şahıs tarafından, yaklaşmakta olan trenin önüne ittirildi.

Sao Paulo'da yaşanan olayda, raylardaki boşluğa düşen genç kadın, mucize şekilde hayatta kaldı. Metro istasyonunda bekleyen kadını iten şahıs güvenlik görevlileri tarafında yakalanarak polise teslim edildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülen şahıs, “Şeytanın emrini yerine getirdim.” dedi.

Raylardaki boşluğa düşen kadın, sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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