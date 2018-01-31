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31.01.2018 09:50

Trans tutuklu ölüm orucuna başladı

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Trans tutuklu ölüm orucuna başladı
Tekirdağ 2 No’lu Hapishanesi’nde tabutlukta tutulan trans kadın Diren Coşkun, 25 Ocak itibariyle ölüm orucuna başladı.

Olayı duyuran LGTBİ Derneği Sözcüsü Kıvılcım Arat, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Bugün Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi'nde tutulan arkadaşım Diren Coşkun’u ziyarete gittim. Diren’in tüm demokratik kamuoyuna bir ilanı var” dedi.

Arat, Coşkun’un mesajını şöyle aktardı: “Burada insan onuruna aykırı birçok uygulamaya maruz kalıyorum. Üzerimizdeki ağır tecridin kaldırılması, gasp edilen ameliyat ve tedavi hakkımın iadesi için bedenimi ölüme yatırıyorum. 25 Ocak’tan beri ölüm orucu eylemine başladığımı demokratik kamuoyunun bilgisine sunuyorum.”

Kıvılcım Arat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara şöyle devam etti: “Çok zor böylesi bir haberi iletmek. Ama elçiye zeval olmaz. Canım yana yana bu fotoğrafın altına Diren’i ÖLÜM ORUCU kararına götüren süreci yazmaya çalışacağım. İnfaz hakimliği, epilasyon tedavisinin izni için Trans mahpus Diren ile, 24 Ocak Çarşamba günü görüşüyor. İnfaz hakiminin, T.D. Hastanesine sorusu şu: Epilasyon tedavisi, transeksüel mahkum(lar) için hayati önem arz eder mi? Diren, kurulda asıl kararı verecek olan psikiyatri doktorunun transfobisine maruz kalıyor. Doktor, suratına bile bakmadan dosyayı bildiğini söylüyor ve Bakırköy Devlet Hastanesine sevk yazıyor. Diren, aylardır oyalandığını ve yanlış yönlendirildiğini söylüyor. “

Diren Coşkun'un bugün itibarıyla ölüm orucunun 6’ncı gününde olduğu bildirildi.

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