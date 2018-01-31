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01.02.2018 02:20

Trans kadın tutuklu ölüm orucuna başladı

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Trans kadın tutuklu ölüm orucuna başladı
Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu bulunan trans kadın mahkum Diren Coşkun, 25 Ocak’ta ölüm orucuna başladı.

İnsan onuruna aykırı birçok uygulamaya maruz kaldığını fade eden Coşkun, "Üzerimizdeki ağır tecridin kaldırılması, gasp edilen ameliyat ve tedavi hakkımın iadesi için bedenimi ölüme yatırıyorum” dedi. 

Salı günü Tekirdağ Cezaevi’nde Coşkun’u ziyaret eden LGTBİ Derneği Sözcüsü Kıvılcım Arat, Coşkun’un epilasyon ve hormon tedavisine izin verilmediğini, tedavi taleplerinin karşılanmadığını aktardı. Arat, konuyla ilgili kişisel Twitter hesabında şunları paylaştı: 

"İnfaz hakimliği, epilasyon tedavisinin izni için trans mahpus Diren'i, 24 Ocak Çarşamba günü Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk etti. İnfaz hakiminin, T.D. Hastanesi’ne sorusu şu; 'Epilasyon tedavisi, transeksüel mahkum(lar) için hayati önem arz eder mi?'

Diren, kurulda asıl kararı verecek olan psikiyatri doktorunun transfobisine maruz kalıyor. Doktor, suratına bile bakmadan dosyayı bildiğini söylüyor ve Bakırköy Devlet Hastanesi’ne sevk yazıyor. Diren, aylardır oyalandığını ve yanlış yönlendirildiğini söylüyor.”

Öte yandan, Medyascope’tan Dilan Karaman’a konuşan avukat Eren Keskin, Buse Aydın isimli trans mahkumun da Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu olduğunu belirterek, “Trans mahkumlara karşı onur kırıcı davranışlarda” bulunulduğunu söyledi. “Trans bireylerin hormon ilaçlarından istedikleri kıyafetlere kadar tüm taleplerinin görmezden gelindiğini” belirten Keskin, "Buse Aydın’ın cinsiyet değişikliğine uygun olduğuna dair rapor almış olmasına rağmen 'Cinsiyet değişikliği zorunludur' yazması gerektiği belirtilerek yeniden rapor almak zorunda bırakıldığını” kaydetti.

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