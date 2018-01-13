Trafikte yeni dönem: Artık kaza tespit tutanakları...

Araç sürücülerini sevindirecek yeni bir uygulama yürürlüğe girdi.

YURT - Dünyada bu alanda geliştirilen “ilk uygulama” olma özelliği taşıyan mobil kaza tutanağı uygulaması ile kağıt form ve kalem kullanmadan akıllı telefonlarından hızlıca kaza tutanağı girişi yapılabiliyor.

Bu uygulama sayesinde kazaların sebebiyet verdiği trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalması hedefleniyor.

Sigortalılar için birçok avantaja sahip olan tutanağı doldurmak için taraflardan birinde bir akıllı telefon bulunması yeterli. Tüm işlemler tüm taraflar için tek akıllı telefon ile yapılabiliyor.

KAZA TUTANAĞI TELEFONDA DOLDURULACAK

Mobil kaza tutanağının akıllı telefondan doldurulmasından sonra tüm işlemler elektronik ortamdan takip ediliyor. Uygulama üzerinden araç plakası ve T.C. kimlik numarasının girilmesi ile birçok bilgi otomatik olarak dolduruluyor.

Sigortalılara her yönden büyük kolaylık getiren “Mobil Kaza Tutanağı” uygulaması Apple Store ve Google Play Store’lerden indirilebiliyor.

KAZA SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Bu uygulama ile birlikte; hızlı ve kolay kaza tutanak girişinin sağlanması, kaza sonrası trafik yoğunluğunun azalması, uygulamadaki yönlendirmeler ile tutanak girişindeki hata oranının azaltılması, kaza sonrası işlemlerin sonuçlanma süresinin azalması, kare kod uygulaması ile poliçe bilgilerine hızlı erişimin sağlanması, kağıt form taşınmasına gerek kalmaması, kazaya neden olan yerlerin hızlı ve kesin tespitinin yapılması, kaza anında bilgilerin sigorta şirketlerine iletilmesinin amaçlandığı bildirildi.