Kadıköy'de hafriyat kamyonun neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “trafik yerel yönetimlere bağlanmalı” dedi.

Kadıköy'de hafriyat kamyonun neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu bir açıklama yaptı.

Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun semt pazarında alışveriş yapan Saime Geyimcioğlu’na çarpması sonucu meydana gelen kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Nuhoğlu şunları söyledi:

“Kazada hayatını kaybeden yurttaşımızın ailesine sabır diliyorum. En son Eylül ayında bariyerleri aşan beton mikserinin neden olduğu kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. İstanbul’da 13 binin üzerinde kamyon var. Hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti. Ülke ekonomisi inşaat sektörü üzerine kuruldu ama neden olacağı sonuçlarla ilgili hiç bir çalışma yok. Biz belediye olarak Cumartesi ve Pazar günleri hafriyat kamyonlarının çalışmasını yasakladık. Bunun dışında belediye olarak bu kamyonlara ceza yazma yetkimiz bile yok. Bu kamyonlarının trafikte denetlenmesi için defalarca çağrı yaptık. “Daha kaç kişi ölecek?” diye sorduk. Değişen hiç bir şey yok. Bu kamyonların hızlarının, seferlerinin denetlenmesi ve gerekli işlemlerinin yapılması zorunlu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Şehrin ortasında tesadüfen yaşıyoruz. Bir an önce bu konuya çözüm bulunması gerekiyor.

Trafik düzenleme ve denetimi yerel yönetimlere bağlanmalı. Daha doğrusu inşaat dahil kentin planlanmasıyla ilgili karar verme yetkisi yerel yönetimlerde olmalı. Belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız.”