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21.01.2018 15:35

Trafik kazasında ölen Alevi dedesine son görev

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Trafik kazasında ölen Alevi dedesine son görev
Kayseri’den, Çorum’a Alevi Bektaşi Federasyonu toplantısına katılmak için giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Alevi dedesi Hasan Müldür (68), son yolculuğuna uğurlandı.

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)- Kayseri Cemevi'nde düzenlenen cenaze namazına, Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut, hayatını kaybeden alevi dedesi Hasan Müldür'ün yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Vali Süleyman Kamçı, "Hasan Müldür dedeye Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Böyle ansızın gelen ölümler insanı üzüyor. Çorum'a hizmet etmek için giderken elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Tabii ki bu Allah'ın takdiri. Mekanı cennet olsun" dedi. Yapılan konuşma ardından Müldür için dua edildi. Kılınan cenaze namazının ardından alevi dedesi Müldür, Argıncık mezarlığında toprağa verildi.

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