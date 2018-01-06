Trabzonspor'un Eskişehirspor maçı iptal edildi 

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da 11 Ocak'da oynanması planlanan Eskişehirspor hazırlık maçı iptal edildi.

Bordo-mavililer de Teknik direktör Rıza Çalımbay bu kararına gerekçe olarak "Yaşanan sakatlıklardan çekindiğimiz için böyle bir karar aldık. Tek maçımız Luftetari ile olacak" dedi. Şuanki programa göre Trabzonspor Antalya kampında sadece Arnavutluk takımı Luftetari ile hazırlık maçı oynayacak.

Bu arada, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynanacak olmasına tepki göstermişti.