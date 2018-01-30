Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku

Hürriyet'in haberine göre; Burak Yılmaz'ın içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.
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