  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
06.01.2018 17:55

Trabzonspor’da Burak Yılmaz şoku

»
Trabzonspor’da Burak Yılmaz şoku
Antalya'da 2’nci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

TOLGA SAĞLAM / ANTALYA - DHA Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa ve kaleci Esteban’ın yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda katılmadı. Verilen izinin tamamlanmasıyla kampa gelen Durica, Bero, Kucka, Hubocan, Pereira, Castillo ve Rodallega ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

BURAK YILMAZ SAKATLIK YAŞADI

Diğer oyuncular ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Oldukça sert geçen bu çalışma sırasında Abdülkadir Ömür ile ikili mücadeleye giren Burak Yılmaz acılar içinde yerde kaldı. Uzun süre saha kenarında tedavisi yapılan Burak Yılmaz, daha sonra ayağa kalkıp çalışmaya devam etmek istedi ancak ağrıları nedeniyle sahayı erkenden terk etti. Burak Yılmaz’ın durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun mesajı06 Ocak 2018 Cumartesi 10:02
  • Cenk Tosun imzayı attı! İşte ilk açıklamaları...06 Ocak 2018 Cumartesi 01:04
  • Fenerbahçe'den kritik James Nunnally açıklaması05 Ocak 2018 Cuma 23:51
  • İspanyol takımına karşı zafer Fenerbahçe'nin05 Ocak 2018 Cuma 23:20
  • Fenerbahçe'de korkutan sakatlık!05 Ocak 2018 Cuma 23:04
  • Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!05 Ocak 2018 Cuma 22:17
  • Cenk Tosun'a süpriz erteleme!05 Ocak 2018 Cuma 21:58
  • Sneijder'in takımı belli oldu05 Ocak 2018 Cuma 20:30
  • Bursaspor-Bein Sports arasında gerginlik05 Ocak 2018 Cuma 19:08
  • Galatasaray'da flaş ayrılık!05 Ocak 2018 Cuma 17:37
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti