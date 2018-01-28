Trabzonspor taraftarından şike göndermesi

TRABZONSPORLU taraftarların, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırladıkları şike anıtı, bugün saat 19.00’da Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Şenol Güneş Kompleksi’nde sergilendi.

DHA- Bordo-mavili taraftarlar tarafından yaklaşık 95 bin lira maliyetle hazırlanan şike anıtı platformu, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Kompleksi’nin doğu tribünü giriş bölümüne yerleştirildi.

Mermer yapı üzerine konuşlandırılan 3 metre çapında, 2 metre yüksekliğindeki şike anıtı, aynı zamanda alt tarafında bulunan tekerlekleri sayesinde taşınabilir özelliğe sahip. Şike anıtının ön bölümünde Trabzonspor logosu yer alırken, bulunduğu mermer kaidenin üzerinde ise 7 adet çocuk figürü heykelinin de yer aldığı görüldü. Trabzonsporlu taraftarlar da anıta yoğun ilgi gösterirken, anıt önünde bolca fotoğraf çekildi.