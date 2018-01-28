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29.01.2018 00:15

Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçı öncesi '2011' koreografisi

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Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçı öncesi '2011' koreografisi
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi yapıldı.

Bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografide mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik deniz üzerinde giden ve üzerinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosunun yer aldığı kadronun, taka ile o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açtığı an sahnelendi. Ayrıca tribünde, ‘Emek, yürek, alın teri.. Sene hep 2011” yazısına da yer verildi.


TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Fenerbahçe’yi konuk eden Trabzonspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Bu karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulmasının ardından kısa sürede biletlerin tamamına yakınını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında tribünlerin tamamını doldurdu. Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşma öncesinde stadyum girişinde takımı coşkuyla karşılarken, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.

TARAFTARLARDAN ASKER SELAMI

Maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Afrin Operasyonu’na katılan Mehmetçiklere destek amaçlı sinevizyon gösterisi yapıldı. Bu sırada tribünlerde bulunan tüm bordo-mavili taraftarlar da asker selamı verdi, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratlarında bulundu.

ZEYTİN DALI OPERASYONU’NA DESTEK

Trabzonsporlu futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesi ısınmaya üzerlerine giydikleri ‘Zeytin Dalı operasyonu, o mübarek bayrak, işte bu bayrak’ yazılı beyaz t-shirtle çıktı. Tribünlerde ise ‘Bu millet size minnettardır. Selam olsun kınalı kuzulara’ pankartı yer aldı. Ayrıca iki takım futbolcuları da sahaya ‘Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız’ yazılı pankartla çıktı.

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