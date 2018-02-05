  • BIST 116.853
  • Altın 162,712
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6731
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
06.02.2018 01:25

Trabzonspor, kalesinde devleşen Beto'yu geçemedi

»
Trabzonspor, kalesinde devleşen Beto'yu geçemedi
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Göztepe kalecisi Beto'nun yaptığı kurtarışlarla devleştiği maçta eşitlik bozulmadı. Bu sonuçla, üst üste aldığı galibiyetlerle kötü gidişe dur deyip üst sıralara tırmanan Trabzonspor 4. beraberliğini aldı.

Maçta gol pozisyonlarına daha fazla giren takım Trabzonspor olsa da 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından iki takım da puanını 32 yaptı.

2. yarının başında oyuna giren Demba Ba, Göztepe formasıyla ilk maçına çıktı.

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, yaptığı kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Göztepe kalecisi Beto, kalesine gelen 9 şutu da kurtardı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'deki skandal hakem iddiasına Fenerbahçe'den yanıt05 Şubat 2018 Pazartesi 17:30
  • Cüneyt Çakır, FIFA tarafından çağrıldı05 Şubat 2018 Pazartesi 16:57
  • Fenerbahçelilere iki müjde birden05 Şubat 2018 Pazartesi 16:16
  • Sumudica: Kendimi hapiste gibi hissettim05 Şubat 2018 Pazartesi 15:19
  • Mahmut Uslu özür diledi05 Şubat 2018 Pazartesi 14:27
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının hakemleriyle ilgili şok iddia05 Şubat 2018 Pazartesi 11:30
  • Arda Turan havalimanında Galatasaraylı taraftarları görünce...05 Şubat 2018 Pazartesi 08:55
  • Ronaldo ile kameraman arasında ilginç anlar04 Şubat 2018 Pazar 23:59
  • Fatih Terim'den hakem sorusuna cevap!04 Şubat 2018 Pazar 22:21
  • Sivasspor- Galatasaray maçında gergin anlar04 Şubat 2018 Pazar 21:30
    • FOTO GALERİ
    • Survivor 2018 Gönüllüler yarışmacıları kimler?
    • İşte CHP PM adaylarının aldıkları oyların tam listesi!
    • Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
    VİDEO GALERİ
    • Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
    • NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
    • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti