Trabzonspor, kalesinde devleşen Beto'yu geçemedi

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Göztepe kalecisi Beto'nun yaptığı kurtarışlarla devleştiği maçta eşitlik bozulmadı. Bu sonuçla, üst üste aldığı galibiyetlerle kötü gidişe dur deyip üst sıralara tırmanan Trabzonspor 4. beraberliğini aldı.

Maçta gol pozisyonlarına daha fazla giren takım Trabzonspor olsa da 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından iki takım da puanını 32 yaptı.

2. yarının başında oyuna giren Demba Ba, Göztepe formasıyla ilk maçına çıktı.

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, yaptığı kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Göztepe kalecisi Beto, kalesine gelen 9 şutu da kurtardı.