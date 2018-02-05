Trabzonspor Göztepe maçında gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

12. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Beto yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Kosanovic'in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içindeki Kadu'nun yerden vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın yatarak çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

25. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çelmeyi başardı.

30. dakikada Sosa'nın soldan köşe vuruşunda, ön direkteki Okay Yokuşlu'nun kafa şutunda, kaleci Beto güçlükle çıkararak bir kez daha gol şansı vermedi.

38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Beto sol köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

57. dakikada Poko'nun ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak, sağ köşesine doğru gelen topu çeldi.

60. dakikada ceza alanına sokulan Kucka'nın yerden şutunda, kaleci Beto topa yatarak sahip oldu.

86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı sol çaprazında N'Doye'un yerden şutunda kaleci Beto'dan dönen topa Rodallega dokunamayınca bordo-mavililer, önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Beto sağ köşesinden topu çıkardı.

90+2. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde N'Doye'un kafa vuruşunda, kaleci Beto bu kez sol köşeden topu çeldi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.