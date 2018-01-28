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28.01.2018 20:10

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı başladı

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Trabzonspor- Fenerbahçe maçı başladı
Trabzonspor, dev mücadelede Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

İŞTE İLK 11'LER
 

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Mehmet Topal, İsmail, Dirar, Josef, Hasan Ali, Aatif, Fernandao, Alper
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

SAAT: 19:00
HAKEM: Ali Palabıyık
STAT: Medical Park
YAYIN: BeIN SPORTS 1
SAKATLAR: Filip Novak, Fabian Castillo, Mustafa Akbaş (Trabzonspor), Giuliano, Şener Özbayraklı, Luis Neto, Vincent Janssen, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli (Fenerbahçe) 
CEZALI: Tomas Hubocan (Trabzonspor)

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