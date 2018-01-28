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29.01.2018 00:15

Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

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Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1
Süper Lig'in 19. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'in 19. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.


Rakibini 18 (17 lig 1 kupa) maçtır yenemeyen ve hasreti 9 yıla çıkaran bordo-mavili ekip, bu sonucun ardından 31 puana yükseldi. Ligde 12 maçtır bileği bükülmeyen Fenerbahçe ise puanı 37 yaptı.

Medical Park Stadı'ndaki mücadeleye her iki ekip de kontrollü başladı. Maçtaki ilk kaleyi bulan şut 16. dakikada Alper Potuk'tan gelirken karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

58. dakikada Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti: Hızlı gelişen atakta Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Burak Yılmaz'ın penaltı noktası yakınında yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.

Bu golden sonra Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Aatif ve Hasan Ali'nin yerine Valbuena ve Elif Elmas'ı oyuna sürdü.

Bu dakikadan sonra maçta tempo arttı... 72. dakikada kaleci Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Volkan Demirel gole izin vermedi.

84. dakikada Fenerbahçe Josef'in attığı golle skoru eşitledi: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Josef De Souza'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Onur Kıvrak'ın yanından ağlarla buluştu: 1-1.

Kalan dakikalarda her iki takımda bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve maç 1-1 sona erdi.

 

 

İŞTE İLK 11'LER
 

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Kamil, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Mehmet Topal, İsmail, Dirar, Josef, Hasan Ali, Aatif, Fernandao, Alper
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

 

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