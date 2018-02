Trabzon'da şarbon paniği! 1 ölü, çok sayıda kişi hastanede

Akçaabat'ta şarbon şüphesi üzerine çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.

Osman ŞİŞKO - Selçuk BAŞAR / AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Ağaçlı Mahallesi'nde oturan M.A., 10 gün önce hastalanan ineğini kesip, etini komşularına dağıttı. Etten aldığı iddia edilen mahalle sakinlerinden evli ve 4 çocuk annesi Fatma Çakır (39), 3 gün önce rahatsızlanarak gittiği hastanede yaşamını yitirdi, 73 kişi de 'halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş' gibi şikâyetlerle acil servise başvurdu.

Yapılan ilk incelemede, Çakır'da şarbon virüsünden şüphelenildi. Valilikten yapılan açıklamada, hastalık nedeni henüz belirlenemeyen ineğin etinden tüketen bazı kişilerin rahatsızlandığı belirtilerek, "İlgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.



Akçaabat'a bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde oturan M.A., hastalanan ineğini geçen 31 Ocak'ta kesti ve etini de mahalle sakinlerine dağıttı. Dağıtılan etten aldığı iddia edilen Fatma Çakır, geçen çarşamba günü rahatsızlanınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede, Fatma Çakır'da şarbon virüsü şüphesi ortaya çıktı. Bunun üzerine muhtarlık, mahallede dağıtılan etten kimlerin aldığı ve yediği yönünde araştırma yapıp, liste çıkardı. Dün akşam saatlerinde de 73 mahalle sakini, 'halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş’ gibi şikâyetlerle aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler mahallede inceleme, tarama ve ilaçlama yaptı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Trabzon Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Araştırma yapıldığı ve endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle bir adet büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı vatandaşlarımızda birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine, ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur."



Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel de vatandaşların kontrol amaçlı hastanelere gittiğini ifade ederek, mahallede kesilen et örneklerinin ise ilgili laboratuvara gönderildiğini söyledi.



Ağaçlı Mahallesi Muhtarı Yüksel Altın ise mahallede bir karantina durumunun olmadığını belirterek, "Şu an ortada net bir şey yok, şarbon şüphesi var. Sonuçlar gelmedi. Birkaç gün önce Fatma Çakır adlı kişi vefat etti. Hastane raporlarında şarbondan öldüğü yönünde yazılmış. İneği biri kesmiş, dağıtmış, bu ineğin etinden bu kişi de yemiş. Belki de kendi ineğinin etinden yemiş, tam belli değil. Bu et yiyenleri bulduk, listeyi verdik. Çok kişi akşam hastaneye başvurdu. İnşallah ciddi bir olumsuzluk yaşanmaz" dedi.