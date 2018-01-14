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14.01.2018 23:15

Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili yeni gelişme

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Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili yeni gelişme
Uçağın kaldırılması için Ankara'da DHMİ'ye ait çekici getiriliyor.

Ankara'dan Trabzon'a giden yolcu uçağı dün akşam saat 23.30 sularında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle pistten çıktı. Uçak deniz kenarındaki çamurlu alana saplanarak durabildi. Olay sonrası 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Dün akşam uçuşlara kapatılan havalimanından ilk sefer bu sabah İstanbul'a gerçekleştirildi. Uçağın kaldırılması için Ankara'da DHMİ'ye ait çekici getiriliyor.
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili çalışmalar devam ediyor. 

Havalimanına indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağına yönelik başlayan çalışmalar kapsamında teknik ekipler pist üzerinde bir dizi çalışma yürüttü. Ekipler, uçağın pistten çıkış noktası olan alanda ve çevresinde incelemelerde bulunarak kazanın nedeniyle ilgili araştırma yaptı. Öte yandan, seferlerin tekrar başladığı havalimanında uçağın bulunduğu yerden çıkartılması amacıyla yetkililer, uçağın ağırlığı ve çıkarılışı sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması için DHMİ'den çekici talep etti. 
DHMİ'ye ait çekicinin Ankara'dan karayolu ile Trabzon'a hareket ettiği öğrenildi. 

Çekicinin havalimanına gelmesinin ardından uçak şirketi yetkilerinin de katılımıyla çalışmaların başlayacağı belirtildi. Öte yandan, uçağı görebilmek için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde duraklayan çok sayıda vatandaşa, trafik polisi ekiplerince kazaya yol açılabileceği gerekçesiyle uyarılarda bulundu.

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