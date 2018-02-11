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12.02.2018 05:15

Trabzon'da Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne taşlı saldırı

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Trabzon'da Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ne taşlı saldırı
Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) binasının camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlanarak kırıldı. Kırılan camdan içeri giren ve burada bulunan yavru köpekleri bir odaya kilitlediği tespit edilen saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA'daki habere göre, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, sabah saat 09.00 sıralarında Pazarkapı Mahallesi’nde yer alan dernek binalarına gelerek buradaki hayvanlara yem bırakmak istedi. Üyeler, dernek binasının camlarının kırık olduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Hırsızlık şüphesi üzerinde durulan olayda dernek içinden herhangi bir eşyanın çalınmadığı ancak, birçok yavru köpeğin ise saldırganlarca dernek içinde bir odaya kilitlendiği tespit edildi. Yavru köpekler kapının açılmasıyla kilitlendikleri yerden çıkartılırken, dernekte olay yeri inceleme polisleri de parmak izi çalışması yaptı. Derneğin camlarının taşla kırıldığı tespit edilen olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için polisler çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Dernek Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban de olayın faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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