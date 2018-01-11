Tosic'in eşinden olay yaratan yatak pozu

Yurt dışında başarılı bir şarkıcı olarak tanınan Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından yatakta çektiği bir görüntüyü paylaştı. Jelena'nın son paylaşımı takipçileri tarafından abartılı bulundu.

Verdiği pozlarla ve makyajsız görüntüsüyle sık sık haber olan Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Yaptığı paylaşımda yatakta çırılçıplak yatarken gördüğümüz Jelena’nın bu paylaşımı özellikle Türk hayranlarından çok sayıda yorum alırken Jelena, görüntüsünün tamamen doğal olduğunu eklemeyi de unutmadı.

Bu arada Jelena Karleusa, ülkesi Sırbıstan’ın önemli pop müzik sanatçıları arasında yer alıyor.