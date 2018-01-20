Torununu bekleyen kadına sokakta dayak!

Sokakta torununu beklerken, komşusunun eski kiracıları tarafından dövüldü.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki evinin önünde, servisle kreşten gelecek torununu bekleyen Ayşe Işık (48), komşusu Melahat Öztokat'ın tartıştığı eski kiracısı 2 kadının saldırısına uğradığını iddia etti. Cep telefonuyla otomobillerinin plakasını kaydettiğini düşünerek saldırıda bulunan kadınlar, Işık'ın kollarını ısırdı, yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerine tekme tokat vurdu. Işık'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan itfaiye personeli B.A. ile üniversite öğrencisi R.S., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Olay, Kızılay Mahallesi 472 Sokak'ta geçen çarşamba günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Evli, 2 çocuk ve 2 torunu olan ev kadını Ayşe Işık, 3 yaşındaki torununu getirecek kreş servisini beklemek için evinin sokağına çıktı. Işık, sokakta beklerken, iddiaya göre, komşusu Melahat Öztokat'ın, eski kiracıları olan ve bir süre önce evden taşınan 2 kadın ile tartıştığını gördü. Ev sahibine öfkelenen kadın kiracılardan itfaiye personeli B.A. ile üniversite öğrencisi R.S. daha sonra otomobillerine yöneldi. İddiaya göre, bu sırada Işık'ın elindeki cep telefonunu görüp, otomobilin plakasını görüntülediğini düşünen B.A. ve R.S. bu kez ona yöneldi. Şüpheliler önce Işık'ın elindeki telefonu alıp yere attı ardından kulağındaki işitme destek cihazına zarar verdi. Şüpheliler, ardından Işık'ı tekme tokat dövdü, kollarını ısırdı. Çevredekiler olaya müdahale edip, durumu polise bildirdi. Kalabalıktan tedirgin olan R.S. otomobile binip kendini araca kilitlerken, B.A. da uzaklaşmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.A. ve R.S.'yi gözaltına alarak 100'üncü Yıl Polis Merkezi'ne götürdü. Ayşe Işık, kendi imkanlarıyla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Işık, ertesi gün de İzmir Adli Tp Kurumu'na giderek buradan ikinci bir darp raporu aldı. B.A. ve R.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"OLAYLA HİÇBİR ALAKAM YOKKEN DARP EDİLDİM"

Başından geçenleri anlatan Ayşe Işık, şöyle konuştu:

"Ev sahipleriyle tartıştılar. Sokağa ise otomobillerini koymuşlar. Ben kapımın önünde, elimde cep telefonumla beklerken, beni araçlarının resimlerini çekip, polise vereceğimi zannettiler. Telefonumu alıp yere çarptılar. Bana saldırmaya başladılar. Elimi yüzümü çizip, kolumu ısırdılar, saçlarımı çektiler. Kızlardan biri, ben yerde yatarken tekmelemeye başladılar. Kalp hastası ve tansiyon hastasıyım. Kulağımdaki işitme cihazı kayboldu. Olayla hiçbir alakam yokken darp edildim."

Eski kiracılarıyla tartışan Melahat Öztokat ise kendisinin de şikayetçi olduğunu belirtti. Öztokat, R.S. ve B.A.'nın 1.5 yıl kiracısı olduğunu, bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi. Öztokat tartışmanın kiracılarının eve aldıkları, parasını ödemek üzere kendisine bıraktıkları eşyalardan kaynaklandığını anlattı. Parayı eve yeni kiracı girdiği zaman ödeyeceğini söylediğini anlatan Öztokat, B.A. ve R.S.'nin parayı hemen istedikleri için sorun ile karşılaştığını, evine saldırdıklarını öne sürdü.



