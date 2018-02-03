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03.02.2018 11:50

Torba yasada 'Adnan Hoca' maddesi

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Torba yasada 'Adnan Hoca' maddesi
Torba yasa tasarısında yer alan maddeye göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilmek için ayrı lisans çıkarmak zorunda.

Uzun süredir üzerinde çalışılan torba tasarı, TBMM’ye sevk edildi. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede dikkat çeken maddeler var. Onlardan biri de kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen gruba yönelik.

Maddeye göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

Söz konusu maddenin kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen grubun yayınlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Son dönemde A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet RTÜK’e iletildi.

A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TVkanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar’ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.

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