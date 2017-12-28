Toplama, çıkarma ve ters okumayla polis sorgusu!

Şirinevler'da bulunduğu belirtilen bomba yüklü araçla ilgili soruşturmada gözaltına alınan S.E.'nin telefonundaki bir numara polisin şifreli sorgusuna konu oldu.

Polis, telefon numarasındaki rakamları, ekleme, çıkarma ve ters okuma yaparak S.E'nin şüpheli H.D. ile irtibatlı olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

İstanbul Şirinevler’de yakalanan bomba yüklü araçla ilgili gözaltına S.E., Emniyet’te sorgulandı. Polis S.E.’nin telefonundaki bir numaraya ekleme, çıkarma ve ters okuma yaparak, S.E.’nin aynı olayla ilgili gözaltına alınan H.D. ile irtibatlı olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

İstanbul’da polis Şirinevler’de 13 Aralık’ta park halindeki bomba yüklü bir minibüs bulunduğunu açıklamıştı. Olaya ilişkin önce iki kişi gözaltına alınmıştı. Ardından ardından da aralarında Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatların da bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına ilk alınanlardan S.E.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alındı.

‘791 RAKAMINDAN 1 RAKAMI BAŞA ALINIP 9 RAKAMI TERS ÇEVRİLDİĞİNDE’

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre polisin S.E.’ye kendisiyle birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli ile ilgili sorduğu soru şöyle:

“Size ait SIM kart içerisinde 2. sırada … numaralı cep telefonunun isimsiz kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu telefon numarasının ilk üç hanesine (543 rakamına) +1 eklendiğinde 543’ün 554 olduğu, ikinci üç hanesindeki 791 rakamından 1 rakamı başa alınıp 9 rakamı ters çevrildiğinde 176 olduğu göz önünde bulundurulduğunda numaranın tamamının H.D.’nin telefon numarası olduğu tespit edilmiştir. 13 Aralık 2017 günü Şirinevler’de bomba yüklü araç ile yakalanan H.D. isimli şahsın telefon numarasını isimsiz ve şifreli şekilde telefonunuza kaydetmekteki amacınız nedir? H.D. isimli şahsın telefon numarasını size kim verdi? Telefonunuzda şifreli şekilde kaydetmiş olduğunuz başka PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin telefon numaraları var mı? Detaylı olarak ifade veriniz”

S.E, polise bu telefon numarasının iddia edildiği gibi şüpheli H.D.’ye deil A.G. isimli arkadaşının eşine ait olduğunu söyledi.