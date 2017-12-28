  • BIST 113.058
  • Altın 158,433
  • Dolar 3,8105
  • Euro 4,5474
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara -1 °C
28.12.2017 12:05

Toplama, çıkarma ve ters okumayla polis sorgusu!

»
Toplama, çıkarma ve ters okumayla polis sorgusu!
Şirinevler'da bulunduğu belirtilen bomba yüklü araçla ilgili soruşturmada gözaltına alınan S.E.'nin telefonundaki bir numara polisin şifreli sorgusuna konu oldu.

Polis, telefon numarasındaki rakamları, ekleme, çıkarma ve ters okuma yaparak S.E'nin şüpheli H.D. ile irtibatlı olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

İstanbul Şirinevler’de yakalanan bomba yüklü araçla ilgili gözaltına S.E., Emniyet’te sorgulandı. Polis S.E.’nin telefonundaki bir numaraya ekleme, çıkarma ve ters okuma yaparak, S.E.’nin aynı olayla ilgili gözaltına alınan H.D. ile irtibatlı olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

İstanbul’da polis Şirinevler’de 13 Aralık’ta park halindeki bomba yüklü bir minibüs bulunduğunu açıklamıştı. Olaya ilişkin önce iki kişi gözaltına alınmıştı. Ardından  ardından da aralarında Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatların da bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına ilk alınanlardan S.E.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alındı.

‘791 RAKAMINDAN 1 RAKAMI BAŞA ALINIP 9 RAKAMI TERS ÇEVRİLDİĞİNDE’

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre polisin S.E.’ye kendisiyle birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli ile ilgili sorduğu soru şöyle:

“Size ait SIM kart içerisinde 2. sırada … numaralı cep telefonunun isimsiz kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu telefon numarasının ilk üç hanesine (543 rakamına) +1 eklendiğinde 543’ün 554 olduğu, ikinci üç hanesindeki 791 rakamından 1 rakamı başa alınıp 9 rakamı ters çevrildiğinde 176 olduğu göz önünde bulundurulduğunda numaranın tamamının H.D.’nin telefon numarası olduğu tespit edilmiştir. 13 Aralık 2017 günü Şirinevler’de bomba yüklü araç ile yakalanan H.D. isimli şahsın telefon numarasını isimsiz ve şifreli şekilde telefonunuza kaydetmekteki amacınız nedir? H.D. isimli şahsın telefon numarasını size kim verdi? Telefonunuzda şifreli şekilde kaydetmiş olduğunuz başka PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin telefon numaraları var mı? Detaylı olarak ifade veriniz”

S.E, polise bu telefon numarasının iddia edildiği gibi şüpheli H.D.’ye deil A.G. isimli arkadaşının eşine ait olduğunu söyledi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taşeron KHK'si toplusözleşmeyi vurdu!28 Aralık 2017 Perşembe 10:59
  • Liseye girecekler için örnek sorular bugün açıklanacak28 Aralık 2017 Perşembe 10:58
  • Yılbaşı akşamı İstanbul'a polis ablukası28 Aralık 2017 Perşembe 10:54
  • Van merkezli IŞİD operasyonu: 22 gözaltı28 Aralık 2017 Perşembe 10:51
  • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu28 Aralık 2017 Perşembe 10:48
  • Bir iptal de Ali Ağaoğlu'ndan28 Aralık 2017 Perşembe 10:31
  • Sucuklu tost yiyen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı28 Aralık 2017 Perşembe 10:23
  • Bütçe yine imam hatiplere28 Aralık 2017 Perşembe 10:09
  • Bylock için kullanılan tuzak programlar belirlendi: İşte o liste28 Aralık 2017 Perşembe 10:01
  • Toplama, çıkarma ve ters okumayla polis sorgusu!28 Aralık 2017 Perşembe 09:51
    • FOTO GALERİ
    • Ölmenin yasak olduğu yer!
    • Yok böyle dialog! Bu paylaşımlara çok güleceksiniz!
    • Yılbaşında hangi ülke ne yiyor?
    VİDEO GALERİ
    • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
    • Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı
    • Gözaltındaki çocuklara polis dayağı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti