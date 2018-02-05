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05.02.2018 13:05

‘TMO piyasaya fındık satarsa üretici biter’

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‘TMO piyasaya fındık satarsa üretici biter’
TÜM Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Giresun Temsilciliği TMO’nun fındık satmasıyla ilgili açıklamalara tepki göstererek, “TMO fındık satarsa üreticiyi dizinden vurmuş olur” dedi

TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi)’nun fındık satması halinde elde edeceği kârı üreticiye vermesi gerektiğiyle ilgili haberler üzerine açıklama yapan Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi Orhan Kara, “TMO piyasaya fındık satacakmış. Bizler öncelikle belirtelim ki, piyasaya sunulan 1 kilo fındık bile üreticinin dizine sıkılan bir kurşun anlamı taşır. Devlet 10 TL fiyat vererek 2017-2018 sezonunda üreticiyi mağdur etti. Geldiğimiz bu günlerde de tekellerin çıkarına göre davranmaya devam ediyor. Şu kesin ki, TMO serbest piyasaya fındık sattığı an üreticinin idam kararı verilmiş olur” dedi.


TMO fındığı neden aldı?
Kara, “TMO’nun 2017-2018 sezonunda fındığa 10-10.50 TL fiyat vermesi aslında tarım tekellerinin çıkarına idi ama kendisi üreticiye sahip çıktığını iddia ediyordu. Sonuçta TMO’nun tekellerin lehine adım attığı ortaya çıktı. Şimdi de piyasaya fındık sürmeyi düşünüyormuş, bu kabul edilemez. TMO’nun Hükümet adına ihracatçılara hizmet eden bir kurum haline geldiğini biliyoruz. Üretici örgütü olma yerine tarım tekellerini rahatlatan bir kurum olma görevini yerine getiriyor. Piyasaya fındık satmayı düşünmesinin nedeni de budur” ifadelerini kullandı.

TMO ne yapmalı?
TMO’nun fındık satma politikasının yanlışlığını vurgulayan Kara, “TMO üretici lehine adım atmak istiyorsa yapacağı iş çok basit. Birinci koşul, aldığı fındığı ihracatçılara kesinlikle satmamasıdır. 10 TL’ye aldığı fındığı 15TL’ye satsa da ve farkı üreticilere ödese de yine üretici zararlı çıkacaktır. Çünkü bu yıl TMO’nun sattığı fındık gelecek yılın fiyatını olumsuz etkileyecektir. TMO fındık satacağına fındığı kırdırıp iç fındık olarak askeriyede ve okullarda tüketebilir. Üreticiyi desteklemenin biricik koşulu, depodaki fındıkların iç piyasada (tüketiciler) aracılığıyla tüketmektir. TMO’nun serbest piyasaya sürdüğü her fındık, üreticiye mermi olarak geri döner. Kısacası TMO piyasaya fındık satmamalı” diye konuştu.

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