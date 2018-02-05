Tıp fakültelerinde kontenjan düşürülüyor

Sağlık Bakanı Demircan İstanbul Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda tıp fakültesi kontenjanlarının da düşürüleceği bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Gelen mezun sayısı ve fakültelerdeki öğrenci sayısı birkaç sene sonra pratisyen açığımızı kapatacak. Uzman sayımızda 2030’lara kalmadan karşılanmış olacak” ifadesini kullandı.

Türkiye’deki doktor açığının yakın gelecekte hızlı bir şekilde azalacağını savunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Bizim öngördüğümüz şudur ki; 2024 yılından sonra biz fakültelerdeki öğrenci kontenjanını düşürmek durumunda kalacağız. Çünkü yeterli sayıda öğrencimiz var. Yıllık 11 bin civarında mezun veriyoruz. Gelen mezun sayısı ve fakültelerdeki öğrenci sayısı birkaç sene sonra pratisyen açığımızı kapatacak. Uzman sayımızda 2030’lara kalmadan inşallah karşılanmış olacak” ifadesini kullandı.

“Biz acil sorununu kısa zamanda gündemimizden kaldıracağız” diyen Demircan, şöyle devam etti:

“Bizim tedavi edici sağlık hizmetleri verirken karşılaştığımız sorunlardan birincisi acillerdeki yığılmadır, ikincisi polikliniklerdir, üçüncüsü yoğun bakım yatağı ihtiyacıdır. Acillerde yığılmamız oluyor. Acillerdeki yığılmanın birkaç nedeni var. Nedenlerden biri, elbetteki vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa acildir, acilde biz onu karşılamakla yükümlüyüz. Ama biz acile giren hastalarımızı alan ayrımına tabi tutuyoruz. Derhal müdahalesi gereken acil hasta kırmızı alana alınıyor. İkincisi sarı alan dediğimiz hızlı bir şekilde müdahale edilmesi lazım gelen hastamızdır. Üçüncüsü yeşil alan hastası, ki bu hastalarımız aslında polikliniklerde sorunları çözülebilecek hastalarımızdır ve sayı olarak bunlar acile gelenlerin büyük çoğunluğunu teşkil ederler. ‘Şimdi git yarın gel’ deme yerine, acile gelmiş hastalarımızı hızla muayene etmemiz lazım. O nedenle günlük poliklinik kapasitemizin bir kısmını ve poliklinik kapasitemizin üstündeki uzmanlarımızı biz mesai saatini kaydırarak 16.00-23.00 çalıştırmak üzere bu yığılmayı eritmek şeklinde bir planlama yaptık."

Acil servislerde sarı ve kırmızı alanda gözleme alınan hastayı uzun süre acilde bekletmeyeceklerini belirten Demircan, özel hastanelerde de acile yer ve zaman ayırmalarını temin edecek tedbirler aldıklarını ve adaha da alacaklarını vurguladı.

'63 HASTANEDE UYGULAMA BAŞLADI'

Demircan, “Bütün Türkiye genelinde 63 hastanemiz bu şekilde yoğun. 20’si İstanbul’da olan bu hastanelerde uygulamayı başlattık. Tabi ki uygulama en verimli şekliyle başlamayabilir. Uzmanları, nöbet çizelgelerini oluşturup hastane başhekimlerimiz, sağlık müdürlerimiz konuyu takip edecek. Bu 63 hastanede fiilen başladı” diye konuştu.

'HESAPLADIĞIMIZ YATAK KAPASİTESİNE ULAŞTIK'

“Yoğun bakım yatağı ihtiyacı aslında Türkiye’nin ihtiyaç duyacağını hesapladığımız yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız” diyen Bakan Demircan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama yoğun bakım yataklarımızı biraz verimli kullanmıyoruz noktasında konu bizim önümüze geliyor, o da nedir; yoğun bakım yatağında ihtiyaçtan fazla hasta tutularsa ihtiyacı olan hasta için orası dolu görünüyor. Burada hastaların uygun zamanda normal odaya alınmaları sağlanması gerekiyor. Ama biz yine de ihtiyaçları tekrar gözden geçiriyoruz. İhtiyaç olan yerlerde yoğun bakım yatak sayısını da arttıracağız. Poliklinikleri mekan açısından sıkıntılı olan yerler var. Tabi ki yeterli sayıda uzman sıkıntısı çekilen yerler de olabiliyor. Bu açıdan bir takım polikliniklerde sıkıntı yaşansa da genel olarak poliklinik taleplerini uzun zamana yaymadan biz karşılayacak noktadayız.”