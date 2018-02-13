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14.02.2018 06:35

Tillerson: Afrin Operasyonu, IŞİD ile mücadelenin etkisini azalttı

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Tillerson: Afrin Operasyonu, IŞİD ile mücadelenin etkisini azalttı
Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzeybatısında son dönem yaşananlardan endişe duyduğunu belirtip Türkiye'nin de güvenlik kaygılarının farkında olduğunu söyledi...

Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzeybatısında son dönem yaşananlardan endişe duyduğunu belirtip Türkiye'nin de güvenlik kaygılarının farkında olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre IŞİD'e karşı mücadele toplantısında açıklama yapan Tillerson, IŞİD'e karşı büyük çaplı operasyonların sona ermiş olması ABD ile müttefiklerinin örgüte karşı kalıcı başarıya ulaşmış oldukları anlamına gelmediğini ifade etti.

Diğer yandan Tillerson, Türkiye'nin yürüttüğü Afrin Operasyonu'nun IŞİD ile sürdürülen mücadelenin “etkisini azalttığını” söyledi.

Kürt militanların IŞİD güçleri ile savaştıkları yerlerden Afrin'e yöneldiğini söyleyen Tillerson, "(Afrin operasyonu) Doğu Suriye'de IŞİD'i yenmek için sürdürdüğümüz mücadelenin etkisini azalttı" dedi.

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