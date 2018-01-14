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15.01.2018 03:20

THY'den sürpriz sponsorluk

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THY'den sürpriz sponsorluk
New York’un en önemli simgelerinden biri olan 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusu bu sene Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğuyla 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek

New York’ta bu sene 41'incisi düzenlenecek 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunda yarışacak atletler, binlerce kişinin başvurusu arasından yapılacak çekilişle belirlenecek.

Toplam 250 atletin mücadele edeceği yarışma, ABD'nin en yüksek 5'inci yapısı olan Empire State Binası'nın giriş katından başlayacak. Atletler, 1576 merdiven çıkarak 86'ıncı katta bulunan bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.

Ziyaretçilerin Empire State Binası'nın girişinden 86'ıncı kata çıkması asansör ile 1 dakikadan az sürerken, yarışmacılar bu mesafeyi yaklaşık 10 dakikanın üzerinde alıyor.

Avustralyalı atlet Paul Crake 2003'te kaydettiği 9 dakika 33 saniyelik derecesiyle erkeklerde, Avusturyalı atlet Andrea Mayr de 2006'da kaydettiği 11 dakika 23 saniyelik derecesiyle kadınlarda rekoru elinde bulunduruyor.

THY'den yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası alanlarda bir çok takipçisi olan yarışmada dereceye giren atletlere çeşitli ödüller verileceği kaydedilirken, New York’un en yüksek yapılarından biri olan ve 75. katında da Türk Hava Yolları New York ofisinin yer aldığı Empire State Binasının 7 Şubat'ta yarışmaya ithafen ışıklarla aydınlatılacağı belirtildi.

THY, FİLM ETKİNLİKLERİNE DE SPONSOR OLMUŞTU

Geçen yıllarda ABD'nin önemli spor müsabakalarında reklamları gösterilen THY, Amerikan sinema dünyasındaki etkinliklerine de sponsor olmuştu.

ABD'nin en çok izlenen spor organizasyonu olan Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) final müsabakası Super Bowl'un Şubat 2016'daki 50'nci mücadelesinde maç öncesi yorum programı THY sponsorluğunda yapılmıştı.

ABD'de 112 milyon kişinin izlediği Super Bowl 50'nin Şubat 2016'daki mücadelesinde ünlü Hollywood aktörlerinden Ben Affleck ve Jesse Eisenberg, 111 milyon kişinin izlediği Şubat 2017'deki Super Bowl 51 maçında da Morgan Freeman THY'nin reklamlarında oynamıştı.

THY, ayrıca, 2016'da vizyona giren Hollywood yapımı "Batman Süpermen'e Karşı: Adaletin Şafağı" (Batman v Superman: Dawn of Justice) filmine sponsor olmuştu.

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