THY’de şimdi de 'gay' kelimesi skandalı

Türk Hava Yolları'nın uçak içi eğlence sistemi dahilinde yayınladığı yabancı dizi ve filmlerde geçen ‘eşcinsel’ kelimesini, Türkçeye ‘sapkın’ ve 'tuhaf' olarak çevirdiği iddia edildi.

T24 - Dünyanın en çok yolcu taşıyan havayolu firmalarından biri olan THY’nin yaptığı 'yanlış' çeviri, mikro blog sitesi Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. Twitter üzerinden Türk Hava Yolları’na seslenen Ece Maç isimli kullanıcı, uçaktaki koltuk arkası ekranlarda yayınlanan dizide, ’sapkın’ kelimesinin geçtiği sahnenin fotoğrafını ve “Uçuşlarınızda gösterdiğiniz Modern Family dizisinde ‘gay' kelimesini ‘sapkın' olarak çevirmişsiniz. Umarım en yakın sürede bu terbiyesizliğinizi düzeltirsiniz” ifadelerini paylaştı.

Meç’in tweet’ine cevap veren Çağlar Bakaç isimli kullanıcı da benzeri bir durumun daha önce de yaşandığına dikkat çekti. Başka bir filmden bir kareyi paylaşan Bakaç, "Benzer durum ‘Demolition' filminin alt yazısında da var. Gay kelimesini ‘tuhaf' olarak çevirmişlerdi” dedi.