THY uygulamasından bilet alana indirim fırsatı

Türk Hava Yolları mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indiren yolcular indirimli bilet alabilecek.

Türk Hava Yolları mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indiren yolcular 18 Ocak- 20 Ocak tarihleri arasında tüm uçuşlarda uygulama üzerinden yüzde 15 indirim ile biletleme gerçekleştirebilecek.

BİR MİLYON 397 BİN KİŞİ İNDİRDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Mobil uygulama ile uçun...1 Milyon 397 bin kişinin indirdiği mobil uygulamamızdan bilet almanın tam zamanı...Hadi eller mobile!" dedi.