THY uçağına kuş çarptı: Uçaklar pisti pas geçti

Londra-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. Olay nedeniyle iniş için alçalan üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları'nın Londra-İstanbul seferini yapan uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarpınca peşinden gelen 3 uçak pisti pas geçti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, saat 17.00 sıralarında Ataköy yönünden Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan TK-1982 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi THY uçağı, inişi sırasında kuş sürüsüne çarptı.

Uçak sorunsuz olarak inişini tamamlarken, çarpma sonrası DHMİ ekipleri de pist üzerinde kontrol yaptı. Yapılan bu kontroller nedeniyle iniş için alçalan 3 uçak kule tarafından kontrollü olarak pas geçirildi.

THY uçağı park ettikten sonra hasarı belirlemek için kontrolden geçirilirken, pas geçen uçaklar daha sonra sorunsuz şekilde inişlerini tamamladı