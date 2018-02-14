  • BIST 113.455
  • Altın 164,670
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,6990
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
14.02.2018 23:00

THY uçağına kuş çarptı: Uçaklar pisti pas geçti

»
THY uçağına kuş çarptı: Uçaklar pisti pas geçti
Londra-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarptı. Olay nedeniyle iniş için alçalan üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Türk Hava Yolları'nın Londra-İstanbul seferini yapan uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında kuş çarpınca peşinden gelen 3 uçak pisti pas geçti. 

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, saat 17.00 sıralarında Ataköy yönünden Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan TK-1982 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi THY uçağı, inişi sırasında kuş sürüsüne çarptı.

Uçak sorunsuz olarak inişini tamamlarken, çarpma sonrası DHMİ ekipleri de pist üzerinde kontrol yaptı. Yapılan bu kontroller nedeniyle iniş için alçalan 3 uçak kule tarafından kontrollü olarak pas geçirildi.

THY uçağı park ettikten sonra hasarı belirlemek için kontrolden geçirilirken, pas geçen uçaklar daha sonra sorunsuz şekilde inişlerini tamamladı

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucudan kendinden geçen oğlunu dereye attı14 Şubat 2018 Çarşamba 17:04
  • Adana'da dehşet! Bunu yapan insan olamaz14 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
  • Şoför kaçınca her şey ortaya çıktı!14 Şubat 2018 Çarşamba 16:15
  • "Buyurun" demeyen kuruyemişçiyi bacağından bıçakladı!14 Şubat 2018 Çarşamba 15:14
  • Yalova'da Havacılık Kulübü Projesine destek14 Şubat 2018 Çarşamba 14:05
  • Yaşlı kadının ölümüne neden olan uzman çavuş için yakalama kararı14 Şubat 2018 Çarşamba 13:37
  • Engellilere reyon görevlisi eğitimi14 Şubat 2018 Çarşamba 11:29
  • Çukurova Başkanlığı koşusunu Sharpa kazandı14 Şubat 2018 Çarşamba 11:26
  • Mahalleli kadınlar yazarlarla buluşuyor 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:52
  • Genç kadına sokak ortasında şiddet!14 Şubat 2018 Çarşamba 10:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti