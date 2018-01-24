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25.01.2018 05:55

THY uçağı Trabzon'a inemedi

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THY uçağı Trabzon'a inemedi
İstanbul-Trabzon seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a iniş yapamadı. Uçak Çarşamba'ya yönlendirildi.

Görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı Trabzon'a iniş yapamayan THY'nin İstanbul-Trabzon uçağı Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA'dan edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yollarının (THY) TC-JRV kuyruk tescilli, Airbus A321 tipi uçağı 153 yolcusuyla Trabzon seferini yapmak üzere saat 17.35'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Uçak, Trabzon Havalimanı'na iniş yapmak için alçalmaya başladığı sırada görüş mesafesi azalmaya başladı.

Bunun üzerine uçağın pilotu Samsun Çarşamba Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek Trabzon Havalimanına inemeyeceğini, Çarşamba Havalimanı'na iniş yapmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine uçağın pilotu, Samsun Çarşamba Havalimanı'na saat 19.20'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Yetkililer, Trabzon Havalimanı'ndaki görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından THY uçağının seferini tamamlamak üzere Trabzon'a hareket edeceğini ifade ettiler.

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