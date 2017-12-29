THY, ABD'li uçak üreticisine yeni uçaklar için spariş verdi

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yer alan açıklamasında; Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, 2018'in Eylül, Ekim ve Aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiği bildirildi.
2018 BİTMEDEN KARGO UÇAKLARI TESLİM ALINACAK
Aralık ayında filosuna 2 adet Boeing 777F tipi 102 ton taşıma kapasiteli kargo uçağı katan THY'nin alt markası Turkish Cargo, hava kargo kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni bir adım daha atmış oldu.
Bu arada Turkish Cargo'nun hali hazırda toplam değişik tiplerde 16 uçağı bulunuyor.
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