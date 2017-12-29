  • BIST 115.333
  • Altın 158,789
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
30.12.2017 01:05

THY, ABD'li uçak üreticisine yeni uçaklar için spariş verdi

»
THY, ABD'li uçak üreticisine yeni uçaklar için spariş verdi
Türk Hava Yolları (THY), Hava kargo taşımacılığında hedef büyüterek ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 3 adet B777-200LRF kargo uçağı satın alınmasına karar verdi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yer alan açıklamasında; Ortaklık Yönetim Kurulu'nca, 2018'in Eylül, Ekim ve Aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verildiği bildirildi.

2018 BİTMEDEN KARGO UÇAKLARI TESLİM ALINACAK

Aralık ayında  filosuna 2 adet Boeing 777F tipi 102 ton taşıma kapasiteli kargo uçağı katan THY'nin alt markası Turkish Cargo, hava kargo kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni bir adım daha atmış oldu.

Bu kapsamda ABD'li uçak üreticisi Boeing'e, 2018 yılının son çeyreğinde teslim almak üzere yüksek taşıma kapasitesine sahip 3 adet B777-200LRF tipi kargo uçağı daha sipariş verdi.

Bu arada Turkish Cargo'nun hali hazırda toplam değişik tiplerde 16 uçağı bulunuyor. 



  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa 2017 yılını rekorla tamamladı29 Aralık 2017 Cuma 18:35
  • İşte altın fiyatlarında son durum29 Aralık 2017 Cuma 13:21
  • Milyonlarca işçinin gözü Çalışma Bakanlığı’nda29 Aralık 2017 Cuma 13:05
  • Bitcoin yöneticisi kaçırıldı29 Aralık 2017 Cuma 12:41
  • Köprü ve otoyol ücretlerine zam29 Aralık 2017 Cuma 11:32
  • Japon şirketten 8 milyar dolarlık dev yatırım29 Aralık 2017 Cuma 10:11
  • "Yok artık!' diyeceksiniz, demeyin! Daha önce de yaptılar!"29 Aralık 2017 Cuma 09:50
  • 15 yılda 'sadaka toplumu' yarattılar: Acı tablo..29 Aralık 2017 Cuma 09:44
  • Elektriğe zam geldi29 Aralık 2017 Cuma 01:23
  • Kripto para piyasasının hacmi daraldı28 Aralık 2017 Perşembe 21:38
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li Tezcan basın toplantısı düzenledi
    • Uludağ, yılbaşında yabancıların gözdesi
    • Gazeteci Buket Aşçı Güler son yolculuğuna uğurlandı
    VİDEO GALERİ
    • Nihat Doğan canlı yayında dakikalarca ağladı!
    • CHP'li vekil: Aziz Bey artık aday olmayacak
    • Maymun kuyumcuyu soydu...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti