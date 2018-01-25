The Guardian: Bu harekat bekleniyordu, ama tek sürpriz...

Zeytin Dalı Harekâtı - Guardian: Suriye, sonucunu kimsenin kestiremediği bir geleceğe ilerliyor

BBC TÜRKÇE- İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı ve altıncı gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'nı başyazısına taşıdı. Gazete, 'Bu harekâtı herkes bekliyordu. Ancak sonuçlarını kimse kestiremiyor' diyor.

Haber şöyle:

"Hayatını kaybeden siviller ve evlerini terk edip çatışma bölgelerinden kaçan binlerce kişi. Türkiye'nin Afrin harekâtı 7 yıldır devam eden Suriye savaşını yeni ve pek de hoş karşılanmayan bir safhaya sokuyor.

"Ancak bu operasyon çok kişi tarafından öngörülüyordu. Tek sürpriz operasyonun inanılmaz derecede yakışıksız kalan ismi: Zeytin Dalı Harekâtı.

"Ankara'nın Suriye'de özerk ya da bağımsız bir Kürt devletine karşı tutumu uzun süredir aşikâr.

"Ancak çatışma ortamı bölgedeki aktörlerin hırsları nedeniyle iyice tırmanmış durumda.

"Düşmanımın düşmanı dostumdur kısa vadeli kazanımlar için kullanılabilecek bir çözüm, uzun vadeli taahhütler için değil.

'Müttefikimin müttefiki düşmanımdır' anlayışı

"ABD, Kürtlerin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri birlikte IŞİD'i bitirmek üzere yola çıktı. Bu ittifak biraz da Türkiye'nin son ana kadar IŞİD'le mücadeleye destekte ilgisiz davranmasıydı.

"Ankara istemeden de olsa ortaya çıkan tabloya tahammül etmek durumunda kaldı ve gelişmeleri kontrol altında tutmaya çabaladı.

"Ancak IŞİD'in sözde hilafetinin çökmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtıldı ve bugün 'Müttefikimin müttefiki düşmanımdır' algısı hakim.

"Kürtler Suriye'nin Türkiye sınırında kendilerine bir koridor açmayı amaçlamıştı.

IŞİD'e karşı yürüttükleri silahlı mücadelenin, ileride oluşacak federal bir Suriye'de kendilerine özerk bir bölge yaratma konusunda katkı sağlayacağını umuyorlardı.

"ABD'den gelen destek, Kürtlerin toprak emellerine karşı Türkiye'yi öfkelendirdi.

