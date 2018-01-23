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23.01.2018 16:50

TGS gözaltıları kınadı: Meslektaşlarımız serbest bırakılsın!

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TGS gözaltıları kınadı: Meslektaşlarımız serbest bırakılsın!
5 gazeteci gözaltına alındı. Açıklama yapan TGS 'derhal serbest bırakılsınlar' dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteciler Sibel Hürtaş, Hayri Demir, Seda Taşkın, İshak Karakaş ve Nurcan Baysal’ın ev baskınlarıyla gözaltına alınmasını bir basın açıklaması yaparak kınadı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş imzasıyla yayımlanan açıklamada,gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılması istendi.

‘MESLEKTAŞLARIMIZ DERHAL SEBEST BIRAKILSIN’

Açıklamada, "Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Bu ifade ‘Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde gazetecinin temel sorumluluğu olarak belirtilir. Bir siyasi kliğin çıkarının tüm ülkenin çıkarı gibi yansıtıldığı zamanlarda güç odağından âzâde, etik gazetecilik yapmak zordur, tehlikelidir ama elzemdir, hayatîdir. Böyle bir gazetecilik ülkeleri, toplumları korur, geliştirir, bazen uçurumun kenarından döndürür. Kolluk gücüyle suskunluk sarmalı yaratmaya çalışanlar Türkiye’nin tek sese, tek renge, tek partiye sığmayacak zenginlikte, çeşitlilikte bir ülke olduğunu er ya da geç görecektir." ifadeleri yer aldı.

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