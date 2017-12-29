TGS: 2018 özgürlük yılı olsun

Türkiye Gazeteciler Sendikası, (TGS) gazetecilerin 2017 yılında yaşadıklarına dair yaptığı açıklamada özgürlük vurgusu yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 2017 yılında gazetecilerin yaşadıklarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2017 yılının gazetecilerin tutsak, güvencesiz, sendikasız ve yoksul geçirdiği bir yıl olduğunun belirtildiği açıklamada, “2018 yılından en büyük beklentimiz özgürlük. 2018 yılının cezaevlerinde özgürlüğü kısıtlanmış tek bir gazetecinin kalmadığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dendi.

2017 yılının Türkiye’deki gazetecilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları bir yıl olduğunun altını çizen TGS, OHAL ilanından sonra yaşanan gelişmeleri hatırlattı: “15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHÂL ile birlikte gazeteciler üzerindeki baskılar daha da arttı. !78 medya kuruluşu kapatıldı, 850 civarında sarı basın kartı iptal edildi, 3 bine yakın gazeteci işsiz kaldı. Sadece bir yıl içerisinde 200’ü aşkın gazeteci ve medya çalışanı cezaevine girdi. Hâlâ 145 meslektaşımız yazdıkları nedeniyle demir parmaklıklar ardında. Hemen her gün gazetecilerin yaptığı haberlerden dolayı gözaltına alındığı, ölümle tehdit edildiği bir yıl yaşıyoruz. Basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 155’inci sırada olan Türkiye, demokrasi ve hukuk alanında da geriye gidişini sürdürdü.”

‘HALKIN HABER ALMA HAKKI GASBEDİLDİ’

Kanun hükmünde kararnamelerle Meclisin devre dışı bırakıldığını belirten, TGS, “Mahkeme salonlarında gazeteciliği savunan meslektaşlarımız hukuk yok sayılarak cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor. Gazeteciler üzerindeki hükümet ve patron baskıları dışarıdaki gazetecilerinin editoryal bağımsızlığını da yok ediyor. Bununla birlikte halkın haber alma hakkı da gasbediliyor” ifadelerine yer verdi.

Gazetecilerin hükümet eliyle işsiz bırakıldığının altını çizen TGS devamında şu ifadelere yer verdi: “Yüzde 30 ile tüm iş kolları arasında işsizliğin en yüksek olduğu medya sektöründe, sendika düşmanlığı ve düşük ücret uygulamalarının sürdüğü bir yılı geride bıraktık. Sektörde yaşanan daralmanın bedeli gazetecilere ödetildi. İşten atmalar hâlâ devam etmekte.”

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

2017 yılının gazetecilerin tutsak, güvencesiz, sendikasız ve yoksul geçirdiği bir yıl olduğunun belirtildiği açıklamada, “2018 yılından en büyük beklentimiz özgürlük. 2018 yılının cezaevlerinde özgürlüğü kısıtlanmış tek bir gazetecinin kalmadığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Sendikasız, güvencesiz ve düşük ücretle çalışmanın son bulması, editoryal bağımsızlığa, halkın haber alma hakkına saygı gösterilmesi için daha fazla çalışacağımıza söz veriyoruz. Birlikte güçlüyüz” dendi.