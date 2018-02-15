TGB'den Tillerson protestosu

Üniversitelerden ‘Mehmetçik’in katili Amerika’, ‘Katil ABD’nin bakanı Tillerson Türkiye’den def ol’ sesleri yükseliyor.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Tillerson def ol eylemlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Başlıca Gaziantep Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli

Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi, Ege Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin bütün üniversitelerinde ayağa kalkan

vatansever gençler, üniversite içinde yürüyüşler, açıklamalar ve afiş çalışması yaparak

Tillerson def ol diyor.



KATİL ABD’NİN BAKANI TİLLERSON TÜRKİYE’DEN DEFOL!



TGB’liler yaptıkları açıklamalar sonrası okul bahçelerinde, yemekhanelerde, sınıflarda

taşıdıkları Türk bayrakları ve Katil ABD yazan ozalitlerle şehitler için saygı duruşunda

bulunuyor. “Milletimizin bağımsızlığı ve gençliğin geleceği Mehmetçiğin zaferlerinde

yatmaktadır. Türkiye'yi bölmek isteyen ABD'nin Bakanı Tillerson Türkiye'ye gelemez!”

sözleriyle ise Afrin’de PKK ile mücadele eden Mehmetçik’e destek mesajları yolluyor. Tillerson def ol

eylemleri yalnızca üniversite içerisinde de yürütülmüyor. Üniversitelerin yol güzergahı boyunca

otobüs durakları, üst geçitler, büfeler, direkler ‘ Tillerson def ol’ afişleri ile donatılıyor.

Tillerson def ol eylemlerini anlatan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Türk gençliğinin

geleceğini kurtarmak için mücadele verdiğini söyleyerek “Tillerson def ol diyoruz çünkü o

aslında diplomatik ilişkiler için Türkiye’ye gelen bir dış işleri bakanı değil. Türkiye’nin

Afrin Harekatını engellemek için Amerika’dan görevli olarak gelen herhangi birisi.

Mehmetçik’e destek eylemleri çerçevesinde Tillerson def ol ikinci eylem kuşağını

başlattık. Bütün üniversitelerde binlerce genç Tillerson def ol eylemlerine katılıyor.

Yatlarınız, katlarınız, milyonlarca liralarınız olabilir ancak vatanınız kaybettikten sonra

hiçbir şeyin önemi kalmaz. Türk gençliği, aslında geleceğini kurtarmak için bu

mücadeleyi veriyor.” dedi.



TGB’den Afrin Gazisi'ne Ziyaret

TGB Antalya, Afrin'in Darmık bölgesinde elinden yaralanan ve tedavisi için Antalya'ya

getirilen Gazi Yüzbaşı Hüseyin Kara'nın tedavi olduğu hastaneye giderek gaziyi ziyaret etti.

TGB'lileri görünce çok duygulandığını ifade eden Kara "Türk gençliğine umutla bakıyorum.

Bu topraklar için daha fazlasını yapmaya da hazırım" dedi. Afrin gazisi Hüseyin Kara’nın

durumunun iyi olduğu ve bugün itibariyle taburcu olacağı bilgisi alındı.