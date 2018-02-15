TGB'den Tillerson protestosu

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Tillerson def ol eylemlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Başlıca Gaziantep Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, Ege Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin bütün üniversitelerinde ayağa kalkan
vatansever gençler, üniversite içinde yürüyüşler, açıklamalar ve afiş çalışması yaparak
Tillerson def ol diyor.
KATİL ABD’NİN BAKANI TİLLERSON TÜRKİYE’DEN DEFOL!
TGB’liler yaptıkları açıklamalar sonrası okul bahçelerinde, yemekhanelerde, sınıflarda
taşıdıkları Türk bayrakları ve Katil ABD yazan ozalitlerle şehitler için saygı duruşunda
bulunuyor. “Milletimizin bağımsızlığı ve gençliğin geleceği Mehmetçiğin zaferlerinde
yatmaktadır. Türkiye'yi bölmek isteyen ABD'nin Bakanı Tillerson Türkiye'ye gelemez!”
sözleriyle ise Afrin’de PKK ile mücadele eden Mehmetçik’e destek mesajları yolluyor. Tillerson def ol
eylemleri yalnızca üniversite içerisinde de yürütülmüyor. Üniversitelerin yol güzergahı boyunca
otobüs durakları, üst geçitler, büfeler, direkler ‘ Tillerson def ol’ afişleri ile donatılıyor.
Tillerson def ol eylemlerini anlatan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Türk gençliğinin
geleceğini kurtarmak için mücadele verdiğini söyleyerek “Tillerson def ol diyoruz çünkü o
aslında diplomatik ilişkiler için Türkiye’ye gelen bir dış işleri bakanı değil. Türkiye’nin
Afrin Harekatını engellemek için Amerika’dan görevli olarak gelen herhangi birisi.
Mehmetçik’e destek eylemleri çerçevesinde Tillerson def ol ikinci eylem kuşağını
başlattık. Bütün üniversitelerde binlerce genç Tillerson def ol eylemlerine katılıyor.
Yatlarınız, katlarınız, milyonlarca liralarınız olabilir ancak vatanınız kaybettikten sonra
hiçbir şeyin önemi kalmaz. Türk gençliği, aslında geleceğini kurtarmak için bu
mücadeleyi veriyor.” dedi.
TGB’den Afrin Gazisi'ne Ziyaret
TGB Antalya, Afrin'in Darmık bölgesinde elinden yaralanan ve tedavisi için Antalya'ya
getirilen Gazi Yüzbaşı Hüseyin Kara'nın tedavi olduğu hastaneye giderek gaziyi ziyaret etti.
TGB'lileri görünce çok duygulandığını ifade eden Kara "Türk gençliğine umutla bakıyorum.
Bu topraklar için daha fazlasını yapmaya da hazırım" dedi. Afrin gazisi Hüseyin Kara’nın
durumunun iyi olduğu ve bugün itibariyle taburcu olacağı bilgisi alındı.
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