TGB Uğur Mumcu'yu 'Gazetecilik Okulu' ile anacak

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Uğur Mumcu'nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu ile birlikte yaptığı basın açıklaması ile 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek "Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu" etkinliği planını ve konuşmacıları kamuoyuna ilan etti.

Programa göre gazetecilik okulunun ilk günü (23 Ocak) yapılacak konferansa, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, CHP Eskişehir Milletvekili-Gazeteci Utku Çakırözer, Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu, Gazeteci-Yazar Oktay Ekşi, Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek ve Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Tevfik Kadan konuşmacı olarak katılacak.

İkinci günde ise ilk olarak saat 14.00’te Uğur Mumcu caddesi Migros önünde buluşacak olan gençler, Uğur Mumcu’yu evinin önünde anacak. Anmanın ardından ise düzenlenecek ‘’Uğur Mumcu’nun izinde aydın sorumluluğu’’ adlı panelde Uğur Mumcu’nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek,

Cumhuriyet Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazeteci-Yazar Alev Coşkun ile bir araya

gelecek.



UĞUR MUMCU, TÜRK GENÇLİĞİNİN BİLİNCİNDE HER ZAMAN YAŞAYACAK

"Uğur Mumcu’nun ve bütün aydınlanma şehitlerimizin mücadele bayrağı, emin ellerdedir. Bugün yetişen binlerce Uğur Mumcu, vatanın birliği ve bütünlüğü için en ön cephede, göreve hazırdır." ifadelerini kullanan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, yaptığı basın açıklamasında "Uğur Mumcu demek halka karşı sorumluluk demektir. Ege’deki tütün işçisinin sorununu, doğudaki topraksız köylünün derdini kendi derdi bellemek demektir. İşte bu ve bunun gibi binlerce cümle ile ancak özetlenebilir Uğur Mumcu. O, hayatının hiçbir döneminde bu zamanlarda kendisini anan tatlı su aydınları gibi olmamıştır. Uğur Mumcu, sırtında yumurta küfesi taşıyanların, her daim ülkesinin çıkarını kendi çıkarından üstün tutanların aydınıdır.

Uğruna can verdiği değerleri yaşatmak ve bu değerleri Türk gençliğinin bilincine, hafızasına kazımak için ölümünün 25. yılında ‘’Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu’’ düzenliyoruz. 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek

okulumuzda birbirinden değerleri hocalarımız bizlerle birlikte olacaklar." dedi.

Uğur Mumcu’nun bıraktığı emanetin güvenilir ellerde olduğunu vurgulayan ve tüm aydınlarımız ile köşe yazarlarını TGB’nin çağrısına katkı sunmaya davet eden Uğur Mumcu’nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu “TGB, gerçekten Uğur Mumcu’nun bayrağını taşıyacak bir örgüttür. Uğur Mumcu Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmek görevini

üstlenmiştir. TGB’nin eylem ve söylemlerine baktığımız zaman Uğur Mumcu gibi olabilecek tek kesimdir. Uğur Mumcu bayrağı güvenilir ellere teslim edilmiştir. Bütün aydın ve köşe yazarlarımız TGB’nin bu çağrısına katkı sunmalıdır. Uğur Mumcu yaşasaydı birisini anmak için yine böyle bir etkinlik yapardı. Bütün Uğur Mumcu dostlarını TGB’nin düzenlediği okulda görmek istiyoruz.” dedi.