  • BIST 113.589
  • Altın 161,203
  • Dolar 3,8022
  • Euro 4,5511
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
10.01.2018 19:35

TGB Uğur Mumcu'yu 'Gazetecilik Okulu' ile anacak

»
TGB Uğur Mumcu'yu 'Gazetecilik Okulu' ile anacak
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Uğur Mumcu'yu 25. ölüm yıldönümünde yapacakları "Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu" ile anacak.

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Uğur Mumcu&#39;nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu ile birlikte yaptığı basın açıklaması ile 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek "Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu" etkinliği planını ve konuşmacıları kamuoyuna ilan etti.

Programa göre gazetecilik okulunun ilk günü (23 Ocak) yapılacak konferansa, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, CHP Eskişehir Milletvekili-Gazeteci Utku Çakırözer, Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu, Gazeteci-Yazar Oktay Ekşi, Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek ve Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Tevfik Kadan konuşmacı olarak katılacak.

İkinci günde ise ilk olarak saat 14.00’te Uğur Mumcu caddesi Migros önünde buluşacak olan gençler, Uğur Mumcu’yu evinin önünde anacak. Anmanın ardından ise düzenlenecek ‘’Uğur Mumcu’nun izinde aydın sorumluluğu’’ adlı panelde Uğur Mumcu’nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek,
Cumhuriyet Gazetesi Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazeteci-Yazar Alev Coşkun ile bir araya
gelecek.


UĞUR MUMCU, TÜRK GENÇLİĞİNİN BİLİNCİNDE HER ZAMAN YAŞAYACAK
"Uğur Mumcu’nun ve bütün aydınlanma şehitlerimizin mücadele bayrağı, emin ellerdedir. Bugün yetişen binlerce Uğur Mumcu, vatanın birliği ve bütünlüğü için en ön cephede, göreve hazırdır." ifadelerini kullanan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, yaptığı basın açıklamasında "Uğur Mumcu demek halka karşı sorumluluk demektir. Ege’deki tütün işçisinin sorununu, doğudaki topraksız köylünün derdini kendi derdi bellemek demektir. İşte bu ve bunun gibi binlerce cümle ile ancak özetlenebilir Uğur Mumcu. O, hayatının hiçbir döneminde bu zamanlarda kendisini anan tatlı su aydınları gibi olmamıştır. Uğur Mumcu, sırtında yumurta küfesi taşıyanların, her daim ülkesinin çıkarını kendi çıkarından üstün tutanların aydınıdır.

Uğruna can verdiği değerleri yaşatmak ve bu değerleri Türk gençliğinin bilincine, hafızasına kazımak için ölümünün 25. yılında ‘’Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu’’ düzenliyoruz. 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek
okulumuzda birbirinden değerleri hocalarımız bizlerle birlikte olacaklar." dedi.

Uğur Mumcu’nun bıraktığı emanetin güvenilir ellerde olduğunu vurgulayan ve tüm aydınlarımız ile köşe yazarlarını TGB’nin çağrısına katkı sunmaya davet eden Uğur Mumcu’nun ağabeyi Av. Ceyhan Mumcu “TGB, gerçekten Uğur Mumcu’nun bayrağını taşıyacak bir örgüttür. Uğur Mumcu Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmek görevini
üstlenmiştir. TGB’nin eylem ve söylemlerine baktığımız zaman Uğur Mumcu gibi olabilecek tek kesimdir. Uğur Mumcu bayrağı güvenilir ellere teslim edilmiştir. Bütün aydın ve köşe yazarlarımız TGB’nin bu çağrısına katkı sunmalıdır. Uğur Mumcu yaşasaydı birisini anmak için yine böyle bir etkinlik yapardı. Bütün Uğur Mumcu dostlarını TGB’nin düzenlediği okulda görmek istiyoruz.” dedi.

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanal D'nin ünlü sunucusuna şok10 Ocak 2018 Çarşamba 14:41
  • Show TV’nin yeni dizisi 'Servet'in kadrosuna hangi oyuncular katıldı?10 Ocak 2018 Çarşamba 13:42
  • ÇGD'den 10 Ocak protestosu: Kutlamıyoruz nedeni ise...10 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
  • Uykusuz'dan Erdoğan'a 'Boğaziçi' göndermeli kapak10 Ocak 2018 Çarşamba 13:15
  • Seda Sayan'ın programına katılan Demet Akalın'a büyük şok10 Ocak 2018 Çarşamba 12:47
  • TGS'den 10 Ocak mesajı10 Ocak 2018 Çarşamba 11:53
  • Bill Clinton: Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın10 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
  • Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü...10 Ocak 2018 Çarşamba 09:47
  • Rasim Ozan Kütahyalı: Bana bu şerefsizliği yapan..10 Ocak 2018 Çarşamba 09:25
  • Gülse Birsel de 'Boğaziçi' topuna girdi: Üzerimizde şortlarımız...10 Ocak 2018 Çarşamba 09:07
    • FOTO GALERİ
    • Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
    • Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
    • "Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
    VİDEO GALERİ
    • Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
    • Akif Hamzaçebi: Umutsuz değilim
    • Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti