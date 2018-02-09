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09.02.2018 19:50

TFF'ye çağrı: Fenerbahçe maçları ertelensin

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TFF'ye çağrı: Fenerbahçe maçları ertelensin
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İzmir'deki bir alışveriş merkezindeki Kartal Yuvası'nın açılışına katıldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İzmir Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde yer alan Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılırken, önlerindeki zorlu fikstürü değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Bayern Münih maçlarıyla birlikte yoğun bir takvime gireceklerini anlatan Orman, "Bayern Münih maçlarının ardından kupada ve ligde Fenerbahçe ile oynayacağız. Ardından Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmaları geliyor. 18 Mart'a kadar inanılmaz yoğun bir tempo var. Beşiktaş'ın güçlü bir kadrosu var. Ancak bu maçları dengelemeleri lazım, özellikle de kupa maçlarıyla alakalı" dedi.

"FENERBAHÇE VE TFF İLE BU KONUDA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMEDİK"

Beşiktaş'ın Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü olduğunu belirten başkan Orman, "Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ancak Beşiktaş'a da yardım edilmesi lazım, tolarens gösterilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Orman, Türkiye'deki maçların ertelenmesi konusunda sorulan soruya ise "Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla bu konuda bir görüşme gerçekleştirmedik. Ancak erteleme konusunda gerek duyarsak görüşme yaparız" cevabını verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'la birlikte Kartal Yuvası mağazasını açan Orman'a Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Yüzlerce siyah-beyazlı futbolseverler, mağazanın önünde Orman'ı görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İzdihamın yaşandığı açılışta taraftara imza dağıtıp teşekkür eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İzmir'de 5. mağazamızı da açtık. Ben başkan olduğumda burada tek mağaza vardı. Giderek büyüyoruz. İzmir'de çok taraftarımız var, onlara hizmet götürmeye devam edeceğiz. Yurt dışında da yatırımlarımız sürecek. Yurt dışındaki ilk mağazamızı Bakü'de açacağız. Ardından Almanya'da yine bir açılış yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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