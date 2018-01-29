Tezcan'dan Mahir Ünal'ın sözlerine sert tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bülent Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklama: "AK Parti sözcüsünün PYD üzerinden CHP’ye söz söylemesi nasıl bir utanmazlıktır." dedi.

Salih Müslim’i kırmızı halıyla karşılayan AK Parti sözcüsünün PYD üzerinden CHP’ye söz söylemesi nasıl bir utanmazlıktır. Söz bile utanır söz... — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 29 Ocak 2018

“Burseya’ya bayrak dikmek işgal değildir” sözünü Türk Bayrağından gocunma olarak anlamak için herhalde dünyaya Erdoğan’ın kompartmanından bakan Bahçeli olmak gerekir. — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 29 Ocak 2018

“ Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” diyen Erdoğan’ın treninde gezenin, CHP’nin milliyetçiliğine sözü olamaz. Bu da Bahçeli milliyetçiliği olsa gerek. — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 29 Ocak 2018

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