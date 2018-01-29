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30.01.2018 00:55

Tezcan'dan Mahir Ünal'ın sözlerine sert tepki!

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Tezcan'dan Mahir Ünal'ın sözlerine sert tepki!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bülent Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklama: "AK Parti sözcüsünün PYD üzerinden CHP’ye söz söylemesi nasıl bir utanmazlıktır." dedi.

 

AKP Sözcüsü Ünal'dan CHP'ye: "ÖSO'dan ne istiyorsunuz?"  

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