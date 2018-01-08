Tescil mutluluğu ve hikayesi

Kars il Özel idaresi tarafından 12.07.2012 yılında Türk patent ve marka kurumuna Kağızman uzun Elmasının Türkiye tescilinin yapılması için yaptığı başvuru Tescil belgesi ile taçlandı.

Coğrafi işaret başvurusunun ardından yapılan çalışmaların sürecini takip eden çalışmaları düzenleyen İl Özel İdaresi tarafından yetkilendirilen Evren Alankuş (Açılım patent) tescil sürecini anlattı.

Alankuş şunları kaydetti:

Kağızman uzun elmasını diğer elma türlerinden ayıran özellikleri ortaya koymak çok kolay olmadı . Kars ilinin verimli coğrafyasında yetişen bu özel ürünün farkını diğer elma çeşitlerinden ayıran çalışmaların analizlerin ve bilimsel verilerin okunması dosyalanması ve yorumlanması için 5 yıl çalıştık.

Ürünün kimliği toprağın ve suyun kalitesi ve özelliği kullanılan zirai ilaçların seviyesi elma ağacının nasıl yetiştirildiği , elmanın özellikleri tadı görüntüsü ile spesifik tüm özelliklerini ortaya koyan çalışmalar ile süreci tamamlanın ve Tescil belgesini gerçek sahipleri olan Kağızman üreticisine ulaştırmanın gururunu yaşıyorum.

Coğrafi işaretlerin faydası Üretimi Artırmak, Göçü durdurmak, Kırsal kalkınmayı güçlendirmek .Kağızman uzun elması tescillenmesi ürüne marka değeri yaratacak, katma değer zincirinde piyasadaki diğer ürünlerle rekabet edebilme gücü oluşturacak ,pazar oluşturarak ve üreticiye hukuki hak sağlayacaktır.

Üretim miktarını çoğaltmak standartı yüksek ürünün kalitesi üretimini desteklemek ve devamlılığını sağlamak için denetim mekanizması işletilerek yıllık denetim raporları sayesinde ürün kaliteli ve güvenilir ürün olacaktır.

Çıktığımız bu yolda desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı sn Ahmet Aslan bu sürecin 5 yıl içinde hep takipçisi ve yardımcısı olmuştur. Başvuru ücretleri dışında neredeyse sıfır maliyet ile tescillenen Kağızman uzun elması yoğun bir emeğin ürünüdür. Bu sürece katkı sunan değerli bakanımız , Kurum personeli sn Neslihan Katok , Dr. Mithat Şahin'e; bana elma ile ilgili bilimsel çalışmaları ulaştıran Kağızman Kaymakamlığı ve daha tescile aday ürünken elma üreticisi ile bir araya gelip elmalarına talip olan ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan Metro Marketler Zincirine teşekkür ederim. Başvuru sahibi Kars il özel idaresi Tescilin başvuru sahibi olarak Kağızman elma üreticisine anonim bir hak sağlamıştır.

Denetim sürecinde Kars Ziraat Odası, Kars Ticaret Odası ,Kağızman İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ürün denetimini sağlayacaklardır.

Ürünün denetlenmesi aşaması şu şekilde gelişecektir.

*Ürün yetiştirme evrelerinde ve sevki öncesinde kalite kontrol yapmak.

*Elma ağaçlarında kullanılan ilaçların ve aşılamanın hasat zamanında denetimlerini her yıl bağımsız denetçiler seçerek bu denetçiler tarafından raporlarını hazırlayarak ürünün denetimi ve kontrolünü sağlayacaklardır.

Bu raporlar tarafımdan Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilecektir.

Kars halkına Türkiye tescili yapılan Kağızman uzun elması hayırlı olsun . Kars kaşarı, Kars çoban köpeği , Kars halısı tescilli diğer değerlerimizdir. Kağızman uzun elması tescillenen 4. Ürün olmuştur. Kars aynı zamanda tescile aday Kars balı ve Sarıkamış obsidyen taşı ile tescil aşamasına yaklaşan 2 ürüne daha sahiptir.

Kars ve Kağızman üreticisine Hayırlı olsun.