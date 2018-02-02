Terminalde hedef 3 milyon yolcu

Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, Osmangazi köprüsünün ve Otobanın hizmete girmesine rağmen yoğunluğunu 2017 yılında da sürdürdü.

Yılda 90 bine yakın otobüsün giriş ve çıkış yaptığı Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yılda 2 milyona yakın yolcu otobüs firmaları tarafından taşınmakta. Yapılan hizmetler ve düzenlemelerle yolcu sayısının arttığı terminalde hedef yılda 3 milyon yolcuya hizmet etmek.

Köprü ve Otobanın Etkisi Az

Osmangazi köprüsünün ve Otobanın hizmete girmesiyle yolcu sayılarında az bir düşüşün yaşansa da firmalar, Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalini tercih diyor. 2017 yılında toplam 82263 otobüsün giriş ve çıkış yaptığı terminalde yaklaşık 2 milyon yolcu otobüs firmaları tarafından taşındı.



Temmuz 2017’de 9035 Otobüs Giriş Yaptı

2017 yılında toplam 82263 otobüse hizmet veren Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde en fazla otobüs girişi 9035 sayıyla Temmuz ayında gerçekleşti. Bununla birlikte en az otobüs girişi ise 5741 otobüs ile Kasım 2017’de oldu. 2018 yılının ilk Ocak ayı itibariyle ise 6197 otobüs terminale giriş yaptı.



Uygulamalar ve Denetimlerin Etkisi Büyük

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile Terminal Müdürlüğünün orta olarak otobüs firmalarına yönelik yapılan denetimler ile terminale girişlerde artış yaşandı. Özellikle terminal dışında yolcu indi bindilere yönelik yapılan denetimlerin sıklıkla yapılması otobüs firmalarını terminale yönlendirilmesinde büyük etken.



Güvenlik Önlemleri Artırıldı

İki girişi olan terminalin girişi güvenlik önlemleri nedeniyle bire düşürüldü. Ayrıca terminal içinde bulunan polis, zabıta ve güvenlik amirliği noktaları yenilenerek modern bir hale geldi. Böylelikle daha rahat ve güvenli bir ortam oluşturuldu.



Yolcuların Rahatlığı Ön Planda Tutuluyor

Terminalde daha önce yaşanan bekleme salonlarında ki ısıtma ve izolasyon sorunları kısa sürede çözülerek bekleme yapan yolcuların rahatlığı ön planda tutuldu. Daha önceden şehir merkezine gitmek isteyen yolcuların ulaşım problemleri sabit taksi durağı ve gece24:00’e kadar minibüs seferleri ile çözüme kavuştu.

