Tepebaşı Belediyesi'ne Tam Not

Tepebaşı Belediyesi’nin fiziksel ve zihinsel yetersizliği bulunan bireylere yönelik projelerini yerinde inceleyen Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz ve Genel Sekreter Yılmaz Demirel çalışmaları çok beğendiklerini ifade etti.

Eskişehir’e gelerek Tepebaşı Belediyesi’nin yetersizliği bulunan bireylere yönelik projelerini inceleyen TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Genel Sekreter Yılmaz Demirel ve derneğin yönetim kurulu üyelerine, Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Kemal Yıldırım eşlik etti. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ve İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi’ne giderek çalışmalar hakkında bilgiler alan TSD yetkilileri, projelerin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ifade etti.



HİÇBİR POLİTİK İZ YOK

Temasların ardından bir değerlendirmede bulunan TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, “Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını duymuştum ama Eskişehir’de böyle güzel bir manzarayla karşılaşacağımı umut etmiyordum. Birçok belediyeler acıma duygusu yaratmak üzere ya da politik olarak bu işleri yapıyor ama burada hiçbir politik iz yok. Tamamen sosyal ve bir belediyenin yapması gereken, çağdaş bir işin en güzelini ortaya koymuşlar. Bu çalışmaları daha çok gelişmiş Avrupa ülkelerinde gördük. Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bunu görmek bizi çok mutlu etti. Bu modeli Türkiye’deki diğer belediyelerin programlarına aldırabilmek çok önemli. Ülkeyi yöneten ya da yönetmeye talip olan siyasi partilerin de buradaki çalışmaları seçim programlarına alması gerekir. Buradaki model, çok başarılı ve engellileri rehabilite etmeye yönelik bir model” sözlerini kullandı.



HER YERDE ANLATALIM, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN

Yetersiz bireylerin genel olarak evlerinde hapis hayatı yaşadığını, ebeveynlerinin ise gönüllü olarak gardiyanlık yaptığını vurgulayan Boyraz, “Tepebaşı’nda engellileri hapisten çıkaran ve sosyalleştiren, hayata kazandıran bir yapı var. Ne kadar güzel çalışmalar var. Çocukları hayata kazandırmak, hapis hayatından kurtarmak, özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak… Bunun kadar güzel bir şey olamaz. Başta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum. Dilimiz döndüğünce bu çalışmaları her yerde anlatalım ki Türkiye’ye örnek olsun” dedi.

