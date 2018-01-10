Teoman’ın 21 yılını özetleyen “Koyu Antoloji” bu Cuma yayında

Bir sanatçının belki de kendini en iyi ifade ettiği hali, ticari kaygıları bir yana bırakıp kendini istediği gibi ortaya koyduğu çalışmalardır.

Teoman’ın bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı ve -kariyer özeti- de denebilecek 26 şarkılık derlemesi, kendi ifadesiyle, tam da bu amaca hizmet ediyor.

Kendi kaleme aldığı, dost sohbeti havasındaki bir basın bülteniyle “Koyu Antoloji”nin hikayesini anlatan Teoman, asıl amacının eserlerini geçmişten geleceğe derli toplu bir şekilde aktarmak olduğunu açıkça ifade etmekle birlikte, sadece hit parçalarının değil, fazla öne çıkma şansı bulamayan bazı şarkıların da yer aldığı albümün sound’u ile ilgili de oldukça iddialı.

Herkesin bildiği bu şarkıların yeni ve -koyu- yorumlarında dinleyicinin yeni bir tat yakalayacağını ima eden müzisyene stüdyo aşamasında Mehmet Cem Ünal ve Safa Hendem eşlik etmiş. Mastering işleminde ise Depeche Mode ve Nick Cave gibi isimlerle de çalışan Kevin Paul imzası var.

26 şarkının yeniden yorumlamasıyla oluşan “Koyu Antoloji” 12 Ocak’ta piyasada olacak. 2CD olarak satışa sunulacak albüm, önümüzdeki aylarda 3 LP’lik bir set olarak da raflardaki yerini alacak.

(hafif müzik)