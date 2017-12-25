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26.12.2017 02:35

Temimi ve ailesinin gözaltı süresi uzatıldı

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Temimi ve ailesinin gözaltı süresi uzatıldı
İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada Temimi’nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Temimi’yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

Mahkeme başkanı, Temimi’nin avukatı Sical Kok Efifi’nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.

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Temimi, mahkemedeki oturumun sonlanmasının ardından, “Kahrolsun işgal gücü!” şeklinde slogan attı.

Temimi’nin babası Basim et-Temimi, yaptığı açıklamada, “İsrail savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir. İsrail aşırı sağını razı etmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

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İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Ahed ile annesi ve kuzeninin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığını teyit etti.

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