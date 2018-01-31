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31.01.2018 22:10

TEM'de kaza trafiği durdurdu

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TEM'de kaza trafiği durdurdu
TEM Otoyolu'na Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.

TEM Otoyolu Edirne İstikameti Celaliye mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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