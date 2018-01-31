TEM'de kaza trafiği durdurdu

TEM Otoyolu Edirne İstikameti Celaliye mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
TEM Otoyolu Edirne İstikameti Celaliye mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.