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07.02.2018 18:30

Telefonla konuşurken otomobiliyle dereye uçtu

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Telefonla konuşurken otomobiliyle dereye uçtu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde telefonla konuşan sürücü bir anlık dalgınlık sonucu otomobiliyle dereye uçtu.

Kaza öğle saatlerinde Kırmacı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Bozkır telefonuyla konuşurken otomobiliyle bir anlık dalgınlık sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobilin içerisinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, “Telefonla konuşuyordum. Bir anlık dalgınlığa geldi” dedi. Polis kazaya ilişkin rapor tutup sürücüye yaşanan kaza nedeniyle ceza keserken itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Dereye uçan otomobil bir süre sonra çekici ile dereye yatağından alınarak otoparka çekildi.

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