Telefon devi Nokia yıllar sonra geri dönüyor!

Nokia logosunu taşıyan telefonlar, yıllar sonra tekrar en çok satılan telefon listelerine girmeye başladı!

CHİP- Counterpoint'in yeniden gözden geçirilen bir raporuna göre HMD Global, Q4 2017'de 4.4 milyon akıllı telefon sattı. Counterpoint analisti Neil Shah, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda söylediğine göre Nokia'nın %1'lik piyasa payı, markanın ilk 10'un hemen dışında kalmasına sebep oluyor.

4.4 milyon satış miktarı Nokia'yı en yüksek piyasa payına sahip firmalar listesinde 11. sıraya yerleştiriyor. Bunun bir diğer anlamı da, geçtiğimiz çeyrekte Nokia'nın diğer pek çok popüler markadan daha fazla satmayı başarması oluyor. Shah'ın söylediğine göre Nokia'dan daha az satan markaların arasında, tekil olarak HTC, Sony, Google, Alcatel, Lenovo, OnePlus, Gionee, Meizu, Coolpad ve Asus yer alıyor.

Neil Shah'ın Tweet'lerinin birinde Nokia'nın Birleşik Krallık'ta Q4 için üçüncü sırada ve Rusya, Vietnam ve pek çok Orta Doğu piyasalarında ilk beşte yer aldığı belirtiliyordu. Yeni Nokia'nın piyasada sadece bir yıldır bulunduğu düşünülürse, bunun ciddi bir yükseliş olduğu söylenebilir.

Ayrıca Nokia'nın sadece akıllı telefonlar ı değil, diğer telefonları da yükselişte gözüküyor. Bir başka Counterpoint raporuna göre firma, bu alanda da 20.7 milyon ünite satarak lider olmayı başardı. Dahası, genel telefon ( akıllı telefonlar + diğer telefonlar) satışlarında Nokia, %5 piyasa payı ile altıncı konumda yer alıyor...